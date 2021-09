Hanau wird jüngste Großstadt : Ein kleiner Schritt mit großen Folgen

Aktualisiert am

Der Hanauer Fionn Berger ist nur ein paar Tage alt, doch schon jetzt hat er eine besondere Bedeutung für die Stadt. Der am 9. September im Hanauer Vinzenz-Krankenhaus geborene Junge, dessen Eltern im Stadtteil Steinheim wohnen, ist der 100.000. Einwohner von Hanau. Damit übertritt Hanau die Grenze, die eine Stadt zur Großstadt macht. Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) überbrachte den Gästen seiner Amtseinführungsfeier am Montag die frohe Kunde: Hanau ist nicht mehr Hessens größte Kleinstadt, sondern von nun an Hessens kleinste Großstadt.

Luise Glaser-Lotz Korrespondentin der Rhein-Main-Zeitung für den Main-Kinzig-Kreis.

Dieser Titel ist noch nicht offiziell, denn er beruht auf den Zahlen des Kommunalen Gebietsrechenzentrums. Doch sicher bald, spätestens zum Jahresende, wird Hanau die 100.000-Einwohner-Grenze auch nach den Berechnungen des maßgeblichen Statistischen Landesamtes überschreiten. Dessen Zahlen basieren auf den Erhebungen des Zensus.

Danach lebten am 31. Dezember 2020 genau 97.137 Menschen in Hanau, eine Zahl, die inzwischen von der tatsächlichen Entwicklung überholt ist. Das Kommunale Gebietsrechenzentrum erfasse im Gegensatz zum Statistischen Landesamt die täglichen Veränderungen durch Zuzug und Wegzug sowie durch Geburt und Tod, heißt es aus dem Rathaus. Deshalb habe sich die Stadt entschieden, sich auf diese Zahlen zu beziehen.

Mut zur Veränderung

Der neue Status sei der Stadt nicht in den Schoß gefallen, er sei dem Mut zur Veränderung und dem Gestaltungswillen dort zu verdanken, so Kaminsky. Wegweisend seien die Entscheidung für den Stadtumbau und die Bewältigung der Konversionsaufgaben gewesen. Sie hätten die Grundlage geschaffen für das Wachstum, das den angestrebten Schritt zur Großstadt gebracht habe. Die Kriterien der Stadt für die Überschreitung der 100.000-Einwohner-Grenze hatte Kaminsky schon im vergangenen Jahr festgelegt.

Da es schwierig sein würde, eine einzelne Person zu bestimmen, die für das Erreichen der Zahlengrenze verantwortlich wäre, sollten alle Neugeborenen des betreffenden Tages zur 100.000. Einwohnerin oder zum 100.000. Einwohner ernannt werden.

Doch Fionn war am 9.September das einzige Kind, das in Hanau geboren wurde. Deshalb darf sich der kleine Junge laut Kaminsky als Einziger rühmen, seinen Heimatort zur Großstadt gemacht zu haben. Ein Willkommenspaket der Stadt für den Vater hatte Kaminsky am Montag denn auch im Gepäck.

Mit dem Großstadtstatus sind mehrere Veränderungen verbunden. Eine ist die Notwendigkeit, eine Berufsfeuerwehr zu gründen. Die organisatorischen Voraussetzungen dafür wurden schon im vergangenen Jahr geschaffen. Den Status der Berufsfeuerwehr erlangten die Hanauer Brandschützer dann im Januar. Der offizielle Gründungsakt fand am vergangenen Samstag statt.

Wichtiger ist Kaminsky zufolge die Bedeutung für den Wirtschaftsstandort. Künftig werde Hanau im überregionalen Monitoring deutlich sichtbarer und damit für ansiedlungswillige Unternehmen noch attraktiver werden. Für den Einzelhandel heiße es, dass einige der besonders beliebten Filialisten ausschließlich in Kommunen mit mehr als 100.000 Einwohner investierten.

Um den Imagegewinn zu fördern und neue Betriebe anzulocken, gab die Stadt schon vor zwei Jahren einen Werbefilm bei der Firma erdmann & erdmann medien GmbH des Hanauer Filmemachers Kolja Erdmann in Auftrag. Der Streifen wurde bei der Amtseinführung des Oberbürgermeisters erstmals öffentlich präsentiert.

Das neue Selbstbewusstsein Hanaus

Als wäre sie eine Person, stellt sich die Stadt unter dem Motto „Ich bin Hanau“ darin zwei Minuten lang in turbulenten Szenen als aufstrebende und zugleich fürsorgliche Stadt dar. Hanau sei eine Stadt, die auch in schweren Stunden zusammenstehe, lautet eine zentrale Botschaft mit Blick auf das Attentat vom 19. Februar 2020. Kaminsky sagte, der Film drücke das neue Selbstbewusstsein Hanaus aus. Er kann auf der Internetseite www.hessenskleinstegroßstadt.de angesehen werden.

Eine wesentliche Veränderung wird in nächster Zeit der Schritt Hanaus in die Kreisfreiheit und damit die Loslösung vom Main-Kinzig-Kreis sein, dem Hanau als Sonderstatusstadt angehört. Die Kreisfreiheit ist für eine Großstadt nicht zwingend vorgeschrieben. Ausschlaggebend ist, dass die Stadt die damit verbundenen Aufgaben in jeder Hinsicht erfüllen kann.

Als Sonderstatusstadt erledigt Hanau längst eine Reihe von Aufgaben, die sonst beim Landkreis angesiedelt sind, dazu zählen unter anderen die Schulträgerschaft und die Trägerschaft des Klinikums Hanau. Außerdem wurde die Zulassungsstelle zum 1. Januar 2021 vom Kreis auf die Stadt übertragen.