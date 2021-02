Podiumsdiskussion zu Hanau : „Größeres Problembewusstsein für rassistische Strukturen“

Ort der Debatte: Naneci Yurdagül weist an der Glasfassade des Frankfurter Schauspielhaus auf den Jahrestag des Terroranschlages in Hanau hin. Bild: Finn Winkler

Manchmal, sagt Harpreet Cholia auf der großen Bühne im Frankfurter Schauspiel, spüre sie eine unendliche Wut in sich. Eine Wut, dass diese Tat nicht verhindert wurde. Aber auch: eine Wut darüber, dass Menschen noch immer in Frage stellen, dass Deutschland schon lange ein Einwanderungsland ist. Die Erschütterung über den Hanauer Anschlag, der sich nun zum ersten Mal jährt, sitze noch tief, berichtet Cholia. „Die Communitys stehen noch immer unter Schock“, sagt sie.

Alexander Jürgs Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Was hat die rassistische Tat vom 19. Februar 2020 mit unserer Gesellschaft gemacht? Und was hat sich seitdem verändert? Über diese Fragen wurde am Donnerstagabend vor leeren Rängen im Frankfurter Schauspielhaus debattiert. Über einen Livestream im Netz konnte man die Diskussion verfolgen. Cholia wurde dazu als Vertreterin der Bildungsinitiative Ferhat Unvar, benannt nach einem der Opfer des Anschlags, initiiert von dessen Mutter Serpil Unvar, eingeladen. Außerdem auf dem Podium: Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD), Saba-Nur Cheema von der Bildungsstätte Anne Frank, Sabena Donath, die beim Zentralrat der Juden in Deutschland für Bildungsarbeit zuständig ist, und Azfar Khan, der die Frankfurter Koordinierungsstelle gegen Rassismus führt. Moderiert wurde die Debatte unter dem Motto „Hanau – (K)ein Anschlag auf uns alle“ von der Journalistin Hadija Haruna-Oelker.