Viele Fragen rund um Tathergang : Angehörige der Anschlagsopfer von Hanau fordern Kommission

Aktualisiert am

Die Einrichtung einer „unabhängigen Untersuchungskommission“ fordern Angehörige der Opfer und Überlebende des Terroranschlages vom 19. Februar 2020, bei dem in Hanau neun Menschen mit Migrationshintergrund getötet wurden. Sie soll losgelöst von der hessischen Landesregierung die Vorgänge rund um den Anschlag untersuchen und dazu einen öffentlichen Abschlussbericht erstellen, teilt Armin Kurtovic von der „Initiative 19. Februar“ mit. Die Kommission solle mit Fachleuten der Kriminologie und der Forensik, des Strafrechts und öffentliches Rechts, Vertretern der Staatsanwaltschaft und der Medien besetzt sein. Auch die Politik solle vertreten sein, allerdings keine aus Hessen kommenden Personen.

Luise Glaser-Lotz Korrespondentin der Rhein-Main-Zeitung für den Main-Kinzig-Kreis. F.A.Z.

Die Angehörigen wollen untersucht wissen, wie es um die Erteilung und Verlängerung der Waffenerlaubnis des Attentäters bestellt war. Sie möchten erfahren, welche Abstimmungspannen es zwischen den hessischen Behörden gegeben habe und wie die Tatnacht genau abgelaufen sei. Sie fordern eine exakte Rekonstruktion des Tathergangs sowie der Polizeieinsätze.

Fragen zu Freigabe der Leichname

Gefragt wird unter anderem nach dem Umgang mit Opfern und Angehörigen in der Tatnacht und nach möglichen technischen und organisatorischen Versäumnissen. Dazu zählen die Nichterreichbarkeit der Polizei unter der Notrufnummer 110, die Sperrung des Notausgangs am Tatort in Kesselstadt, Abläufe der Obduktionen und der Freigabe der Leichname.

Mehr zum Thema 1/

Den zuständigen hessischen Behörden wird vorgeworfen, „jegliche ernsthafte Aufklärung“ von Fehlern und Unzulänglichkeiten während und nach der Tat abzulehnen. Das Verhalten der hessischen Landesregierung grenze an „Vertuschung“, heißt es in einem Schreiben der Initiative. Deshalb sei es unumgänglich, dass Fachleute und Institutionen, die keine Beziehungen zu der Landesregierung Hessen hätten, den Terroranschlag aufarbeiteten.