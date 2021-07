Es waren spannende Wochen am Jahresende 2013, in denen CDU und Grüne in Hessen zueinander fanden. Als sich Volker Bouffier und Tarek Al-Wazir am 17. Dezember gegen 3 Uhr nachts in der Taunusgemeinde Schlangenbad über ehemals tiefe Gräben hinweg die Hand auf ein Regierungsbündnis reichten, gab es eine Option mehr in einer Parteienlandschaft, in der Blöcke sich zusehends auflösten.

Dennoch taten sich die beiden Protagonisten schwer, von einer Signalwirkung über das Bundesland hinaus zu sprechen – und tun es bis heute. Al-Wazir nannte die Koalition eine „Zweckehe auf Zeit“, auch Bouffier blieb zurückhaltend im Konjunktiv: Daraus könne nur ein Modell für den Bund werden, falls es erfolgreich werde.

Wie alles begann, wie es wird

Siebeneinhalb Jahre später – in der Politik eine halbe Ewigkeit –, hat Ewald Hetrodt, Landtagskorrespondent der F.A.Z., zu dieser Frage ein kluges, engagiert erzähltes Sachbuch vorgelegt. „Grün im Politiklabor“ blickt zurück auf den Umbruch in Hessen, beschäftigt sich aber auch mit der Frage, wie stark der Einfluss hessischer Politiker nach der Bundestagswahl am 26. September bei den Verhandlungen sein könnte, eine neue Regierung zu bilden. Bouffier und Al-Wazir werden von ihren Erfahrungen miteinander berichten sollen, ist sich der Autor sicher. Ob mehr daraus wird, hält Hetrodt für ungewiss.

Aber auch das dritte politische Schwergewicht Hessens, die Co-Vorsitzende der Linken und Fraktionsvorsitzende im Landtag Janine Wissler, werde dann womöglich einen Part übernehmen, sagt er voraus. In Hessen schärfste Kritikerin von Schwarz-Grün, strebe sie ein linkes Regierungsbündnis mit den Grünen und der SPD in Berlin an. Für dann neue Experimente in viel größerem Rahmen ist alles angerichtet, falls der Wähler so will. An die Fortsetzung der großen Koalition jedenfalls glaubt niemand mehr. Allerdings sind Erkenntnisse aus dem „Politik-Labor“ Hessen, wo Schwarz-Grün inzwischen etabliert ist, nur bedingt auf die neuen Versuchsanordnungen zu übertragen. Das ist auch den Akteuren in Wiesbaden bewusst.

Hetrodt trifft und beobachtet sie beinahe täglich und beschreibt in seinem Buch, wie die Aufbruchstimmung von 2013 allmählich Pragmatismus, einem Streben nach Machterhalt gewichen ist. Bouffiers Motto „Gönnen können“, die Formel, mit der Schwarz-Grün sich in Hessen damals materialisierte, hat sich nach Einschätzung des Autors über die Jahre und die Mühen der politischen Ebene hinweg zu einem bloßen Instrument des Machterhalts gewandelt – bis hin zum „trivialen Tauschhandel“. Die Zustimmung zu Energie- und Verkehrswende auf der einen Seite bedingte auf der anderen, den Ausbau von Straßen und des Frankfurter Flughafens sowie die Einstellung vieler neuer Polizisten zu akzeptieren.

Kleiner Partner, große Rolle

Die Grünen, so resümiert Hetrodt anhand ihrer Verhaltensmuster bei der Regierungsarbeit in Hessen, hätten längst aufgehört, ihrem Gründungsimpuls zu folgen und sich als parlamentarischer Arm von Bürgerinitiativen oder Naturschützern zu sehen. Er macht das zum Beispiel am Streit um Windräder auf dem Taunuskamm bei Wiesbaden fest, die allen Widerständen zum Trotz durchgesetzt werden sollten. Aber auch das aus ihrer Sicht so unliebsame Kapitel des Weiterbaus der A 49, für den Verkehrsminister Al-Wazir entgegen den Beteuerungen im Parteiprogramm die formale Verantwortung tragen musste, die daraus folgende „Waldbesetzung“ und die Ausschreitungen im Dannenröder Forst, die Kritik von den Bundes-Grünen: All das verkraftete der kleine Koalitionspartner überraschend gut. Eben auch, weil er sich seiner neuen Rolle schon lange sicher gewesen sei.

Der Autor verweist auf einen im Nachhinein wegweisenden Beitrag von Tarek Al-Wazir für eine Publikation der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung aus dem Jahr 2009. Darin räsoniert der Grünen-Politiker tief aus der Opposition über Menschen der „linken Mitte“, die auf der Suche nach neuen politischen Antworten seien. Dieses „selbstbewusste moderne Bürgertum sei die alten Grabenkämpfe leid, es wolle, dass Ökonomie und Ökologie und Gerechtigkeit zusammen gedacht werde.

Die Deutungshoheit über das zu gewinnen, was „bürgerlich“ ist, wird den anstehenden Bundestagwahlkampf mit prägen. Die CDU, im Bund mit völlig veränderter Führung, wird, das ist sich Ewald Hetrodt sicher, interessiert und geduldig anhören, was ihr renommierter Partei-Vize Volker Bouffier zu berichten weiß über die Jahre einer insgesamt überraschend stabilen Koalition mit den Grünen, in der Klippen wie die Asylpolitik und ein gewaltiger Lebensmittelskandal elegant umschifft oder gemeinsam ausgehalten wurden. Bouffier hatte schon sehr früh seine neuen Partner insofern geadelt, als er sie „im besten Sinne bürgerlich“ nannte. Fünf Jahre später, als Schwarz-Grün sich fast schon routiniert zu einer zweiten Auflage verabredete, klang das alles schon etwas nüchterner: „Der erotische Einschlag der Erstbegegnung“ sei vorbei.

Ewald Hetrodt: Grün im Politiklabor“. Das Buch erscheint in der letzten Juli-Woche im Verlag Waldemar Kramer, 190 Seiten, zum Preis von 14,90 Euro.