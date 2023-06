Aktualisiert am

Der Flop mit der weltgrößten Flotte an Wasserstoffzügen

Die Taunusbahn fällt auch ein halbes Jahr nach dem Start der Wasserstoffzüge ständig aus. Inzwischen liegt das vor allem an fehlendem Personal. Der RMV verspricht Freifahrten.

Zugromantik: Rote Mohnblumen im Vordergrund, Grüne Technologie in Form eines Wasserstoffzuges im Hintergrund. Bild: AP

Als der Bus kommt, geben die Fahrgäste den Zug verloren. Etwa sechs Männer und Frauen hasten vom Bahnsteig 2 zur Schranke, überqueren die Gleise, eilen am Bahnsteig 1 entlang zu dem Fahrzeug mit der Aufschrift SEV. Sei ein Verlierer? Nein: Schienenersatzverkehr. Nach Monaten des Chaos erscheint der Ersatz den Menschen am Bahnhof Neu-Anspach sicherer als die Schiene. Auch schon um kurz vor 13 Uhr, wenn die nächste Taunusbahn erst in einigen Minuten da sein müsste. Nämlich um 13.01 Uhr.

Florentine Fritzen Korrespondentin im Hochtaunuskreis

Die Fahrplan-App meldet den Zug als pünktlich. Es gibt keine Durchsage, dass er ausfällt. Allerdings auch keine Anzeige am Gleis, dass er wirklich kommt. An der Tafel steht nur, dass die Fahrgäste auf das Zugschild achten sollen. Und ein Zug ist eben nicht zu sehen. Die Fahrgäste vertrauen lieber nicht auf den Fahrplan. Also ab zum Bus. Obwohl die Fahrt nach Bad Homburg dann 44 Minuten dauert statt 25.