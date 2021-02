Start-up IoT Venture : Der gute und der schlechte Radboom

Aktualisiert am

Es ist ein Boom, nicht nur in Darmstadt, aber auch dort: Der Radverkehrsanteil, also der Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehr auf Darmstadts Straßen hat zuletzt bei rund 22 Prozent gelegen. „Tendenz steigend“, heißt es auf der Website der Stadt. Und dass die Fahrradhändler im vergangenen Jahr von Corona profitiert haben, hat jeder, der dort zu tun hatte, ebenfalls gespürt. Das Umsatzplus wird für das vergangene Jahr nach ersten Zahlen auf rund 20 Prozent geschätzt. 50 Jahre alte Kunden seien heute fitter, heißt es im Handel, sie hätten entsprechend gerne zugegriffen.

Der Elektrofahrrad-Boom tue ein Übriges. Und mit dem Alter steigt die Kaufkraft. „Für ein E-Bike werden im Durchschnitt 3000 Euro ausgegeben“, ist beim Darmstädter Unternehmen IoT Venture GmbH zu hören – und das möchte mit einem Produkt unter der Marke „It’s my bike“ genau davon profitieren: denn die Darmstädter entwickeln und produzieren in der Stadt GPS-Tracker zum Diebstahlschutz für das teure neue Gefährt.