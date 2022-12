Goldschmiedin im Taunus : Die Ringe der Großeltern

Meist schmiedet Bettina Gomez-Latus in ihrer Werkstatt im Taunus Schmuck aus neuem Material. An diesem Tag schmilzt sie Erbstücke ein, um etwas Besonderes daraus zu machen.

Die vier Ringe der Großeltern sollen zu einem Siegelring verschmelzen. So wünscht es sich ein junger Mann. Bettina Gomez-Latus kann das. Sie schmiedet seit mehr als dreißig Jahren Gold. Trotzdem ist sie jetzt sehr konzentriert, auch ein wenig angespannt. Denn das Handwerk ist das eine, das Material das andere. „Man will es gut machen, das bewahren, was der Kunde einem anvertraut hat“, sagt die 55 Jahre alte Goldschmiedin aus Steinbach im Taunus.

Florentine Fritzen Korrespondentin im Hochtaunuskreis Folgen Ich folge

Der eine Opa lebt noch, er hat dem Enkel seinen Ehering hergegeben, damit etwas Tolles daraus wird. So erzählt es Gomez-Latus in der Werkstatt im Erdgeschoss ihres Wohnhauses. Sie fischt die vier Ringe aus einem Klarsichttütchen mit Druckverschluss: drei goldene Eheringe und einen Schmuckring der Uroma. Aus dem Erbstück der Urgroßmutter will der Kunde ein winziges Stück behalten. Gomez-Latus setzt sich an den Arbeitstisch, an einem Stirnband trägt sie eine Lupenbrille.