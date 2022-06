Glasfaserausbau auf dem Land : Schöner wohnen mit feinen Fasern

Hugo Zimmermann bringt das schnelle Internet aufs Dorf. An diesem Vormittag im Juni steht er vor einem Loch und einem Kabel. Das Loch ist im Bürgersteig, dahinter verfällt eine Trockenmauer, darüber blüht Holunder. Zimmermann, ein Mann mit Brille und schwarzem Haar, trägt Arbeitsstiefel und eine neongelbe Weste mit dem Aufdruck „Bauleitung“. Das Kabel neben dem Loch ist zusammengerollt, orangefarben und ungefähr so dick wie ein Hula-Hoop-Reifen. Zimmermann hebt es auf, sodass die zwölf Leerröhrchen im Innern zu sehen sind. „In die wird dann die Glasfaser eingeblasen.“ Ein Röhrchen mit einer Faser für jeden Hausanschluss. Werden in einem Abschnitt mehr als zwölf Anschlüsse gebraucht, nehmen Zimmermanns Leute Verbundkabel mit 24 Röhrchen.

Florentine Fritzen Korrespondentin im Hochtaunuskreis Folgen Ich folge

Wo das Loch im Gehweg klafft, soll der Verteilerschrank hin. „Da laufen die Stränge zusammen.“ An diesem Tag geht es um einen Strang am Rand des Dorfes. Wernborn gehört zu Usingen, einer Stadt mit knapp 15.000 Einwohnern im Taunus. Das Usinger Land ist wellig und grün, bergig und zugleich offen. Die Luft ist frisch und das Wohnen nicht so teuer wie in Frankfurt oder den Städten im südlicheren Hochtaunuskreis wie Bad Homburg, Oberursel, Kronberg und Königstein. Vor allem seit der Corona-Zeit erscheint die Gegend vielen Menschen attraktiv: Wohnen im Grünen, die Kinder gut behütet.