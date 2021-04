Erstaufnahmeunterkunft Gießen : „Ein Paradies für Hemmungslose“

Die Polizei in Gießen klagt, dass sich das zentrale Flüchtlingslager in der Stadt zu einem Brennpunkt der Kriminalität entwickele. Der Flüchtlingshelfer und Grünen-Politiker Klaus-Dieter Grothe bestätigt Berichte über die erschreckenden Zustände in der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Gießen. Er fordert ein hartes Durchgreifen in Form einer konzertierten Aktion von Polizei, Justiz und Ausländerbehörden sowie die Rücknahme des Ende 2019 erlassenen Geordnete-Rückkehr-Gesetzes, das die zentrale Unterbringung für maximal 18 Monate all jener vorsieht, die einen Asylantrag stellen.

Mehrmals am Tag wird die Polizei in die Flüchtlingsunterkunft an der Rödgener Straße in Gießen gerufen. Meist geht es um Streit, Körperverletzung, Drogen oder Diebstahl. Beamte der Polizeistation Gießen-Nord wandten sich jüngst an die Öffentlichkeit, weil sie bei Vorgesetzten und Politikern kein Gehör gefunden hätten. Die nackten Zahlen spiegeln eine zunehmende Eskalation wider. 905 Mal wurden die Sicherheitskräfte im vergangenen Jahr in die ehemalige Kaserne der amerikanischen Armee gerufen. 2019 waren es 451 Einsätze, im Jahr davor 330. Diese Auflistung zählt nur die sogenannten Ad-hoc-Alarmierungen auf. Hinzu kommen planbare Einsätze wie Abschiebungen oder Ermittlungsgesuche.

Grothe weiß, wovon er redet. Der frühere Fraktionsvorsitzende der Gießener Grünen sitzt seit 30 Jahren im Vorstand der Flüchtlingshilfe Mittelhessen und ist seit zwei Jahren Vorsitzender des Psychosozialen Zentrums für Flüchtlinge in Gießen. Nach eigenen Schätzungen hat er bisher „sicherlich mehr als 5000 Flüchtlinge betreut“. Außerdem war er als Berater in Flüchtlingsfragen im Ausland tätig.

Der Sechsundsechzigjährige erkennt in der Erstaufnahmeeinrichtung zwei große Personengruppen: diejenigen, die Schutz vor Verfolgung und Bürgerkrieg suchten und „umherreisende Kriminelle“, die die anderen in Angst und Schrecken versetzten. Letztere kommen Grothes Angaben zufolge meist aus nordafrikanischen Staaten, in denen die Jugendarbeitslosigkeit bei 50 bis 70 Prozent liegt. Das seien in der Regel junge Männer, selten Frauen, die schon in ihrer Heimat als Kinder auf der Straße gelebt und Erfahrungen mit Drogen gemacht hätten. Weil sie in ihren Heimatländern keine Perspektive mehr sähen, emigrierten sie nach Frankreich. Dort lebten sie illegal in den Vorstädten, den Banlieues, in quasi gesetzesfreien Zonen. Weil der Markt für Drogenhandel und Hehlerei wegen der Ausgangssperren und des Lockdowns zusammengebrochen sei, zögen viele dieser vermeintlichen Flüchtlinge nach Deutschland weiter, berichtet Grothe.

Neuankömmlinge ausgeraubt

Diese Menschen hätten vor nichts und niemand Angst oder Respekt, über die deutsche Polizei lachten sie. Die Zahl solcher Mehrfachstraftäter im Gießener Lager schätzt der Flüchtlingshelfer auf mehr als 100. Neuankömmlinge würden von ihnen systematisch ausgeraubt. Möglichkeiten, Zimmer abzuschließen oder Wertgegenstände sicher zu verwahren, gebe es nicht. Züge von organisierter Kriminalität seien unverkennbar. Beschwerden beim privaten Sicherheitsdienst oder bei der Verwaltung führten zu nichts. „Das ist eine eigene Welt“, sagt Grothe. „Diejenigen, die wirklich Schutz suchen und den Asylantrag nicht nur stellen, um eine Zeitlang bleiben zu dürfen, leiden am meisten.“

Die Erstaufnahmeeinrichtung ist nach Grothes Ansicht „ein Paradies für Menschen, die keine Hemmungen haben“. Kriminelle kämen gezielt nach Deutschland, weil sie wüssten, dass ihnen hier nur Geldstrafen drohten, wenn sie bei einer Straftat erwischt würden. Geldstrafen gegen jemanden zu verhängen, von dem man wisse, dass er kein Geld habe, hält der Grünen-Politiker für „einen Witz“. In anderen europäischen Staaten verhängten die Richter konsequent Haftstrafen.

Um der Lage Herr zu werden, fordert der Flüchtlingshelfer ein abgestimmtes Vorgehen von Polizei, Justiz und Ausländerbehörden. Als Beispiel dafür führt er ein Erlebnis aus seiner Tätigkeit als Jugendschöffe im vergangenen Jahr an.

Flüchtlingshelfer fordern Rücknahmeabkommen

Drei Nordafrikaner standen vor Gericht, weil sie dabei erwischt wurden, wie sie elf Autos aufbrachen. Das Trio habe während der Verhandlung entspannt und geradezu überheblich dagesessen. Als am Ende das Urteil zweieinhalb Jahre Haft gelautet habe, seien sie fassungslos gewesen. Das habe so gar nicht zu ihrer jahrelangen Erfahrung gepasst, dass es in Deutschland keine harten Strafen gebe. „Die müssen in ihre Heimatländer zurück“, sagt Grothe. „Die kann man hier nicht auffangen.“ Weil die Maghreb-Staaten ihre in Deutschland kriminell gewordenen Staatsbürger in der Regel nicht wieder aufnähmen, müsse die Bundesregierung dringend Rücknahmeabkommen aushandeln.

Allerdings seien die Probleme im Gießener Flüchtlingslager teilweise auch hausgemacht, meint Grothe. Das Geordnete-Rückkehr-Gesetz sehe vor, dass alle Asylbewerber bis zur Annahme ihres Asylantrags oder bis zur Abschiebung in der Erstaufnahmeeinrichtung blieben – maximal 18 Monate; vorher seien es sechs Monate gewesen. Die Verlängerung der Aufenthaltspflicht hält der Flüchtlingshelfer für eine schlechte Idee. Dadurch sei die Zahl der Menschen im Lager gestiegen, und die Spannungen unter den Bewohnern hätten zugenommen. Die unklare Perspektive in Kombination mit den Corona-Beschränkungen führe zum „Lagerkoller“. Eine dezentrale Unterbringung der Flüchtlinge in der Umgebung würde die Situation nach Ansicht von Grothe erheblich entspannen. Stattdessen seien Gemeinschaftsunterkünfte im Landkreis geschlossen worden.

Der Politiker der Grünen will die Dinge beim Namen nennen. Vorwürfe mancher Parteifreunde, er betreibe damit das Geschäft der Rechten, weist er von sich. Im Gegenteil, ist Grothe überzeugt. Durch das differenzierte Aufzeigen der Probleme verhindere er Pauschalurteile und nehme den Rechten den Wind aus den Segeln.