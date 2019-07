Notlandung : Turmfalke fliegt mit Mausefalle am Bein der Polizei zu

DLRG warnt : Zwei Männer in Badeseen ertrunken

Ein Laster-Fahrer verschwindet an einem Badesee in Bensheim. Nun ist klar: Der Mann ist ertrunken. Das Baden in unbeaufsichtigten Seen sowie in Flüssen sei gefährlich, warnt die DLRG. Zuvor war im Bickenbacher Erlensee ein Mann ertrunken.