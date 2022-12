Interkommunales Gewerbegebiet : Fataler Formfehler

Einen Weihnachtsfrieden zwischen Gegnern und Befürwortern im Streit um die Erweiterung des interkommunalen Gewerbegebiets Limes in Hammersbach wird es wohl nicht geben. Zu tief sind die Gräben zwischen Umweltschützern, der Bürgerinitiative Schatzboden und der schwarz-grünen Koalition auf der einen Seite sowie dem gebietsübergreifenden Zweckverband Limes und dem Investor Dietz AG auf der anderen. In der Mitte des Geschehens steht eine nagelneue, betriebsfähige Logistikhalle, deren möglicher Abriss aus juristischen Gründen für die einen das „Worst-Case-Szenario“ und für die anderen einen Sieg über geldhungrige Investoren und den unsinnigen Verbrauch von Naturflächen darstellen würde. Noch haben die Gerichte nicht endgültig entschieden, doch beträchtlicher Schaden ist schon angerichtet.

Luise Glaser-Lotz Korrespondentin der Rhein-Main-Zeitung für den Main-Kinzig-Kreis.

Das juristische Verfahren um die Gewerbegebietserweiterung ist langwierig und so kompliziert, dass es möglicherweise nicht von allen Akteuren wirklich verstanden wird. Doch um es vorwegzunehmen: Der Abriss der millionenschweren Halle erscheint nicht nur nach juristischer Einschätzung mehr als unwahrscheinlich. Ob sie aber alsbald genutzt werden kann, das muss sich zeigen.

Geographisch geht es um ein rund 70 Hektar großes Areal in der Nähe des Anschlusses der A 45 zur Landesstraße 3195 auf dem Gebiet der Gemeinde Hammersbach. Bei der umstrittenen Halle handelt es sich um den dritten Bauabschnitt der Logistikfläche, auf der zwei Logistikhallen schon stehen. Die dritte Halle grenzt direkt an die beiden ersten an und schließt die Freifläche zur A 45. Für die Errichtung erhielt die Dietz Logistik 34, eine Projektgesellschaft des Investors Dietz AG, zunächst drei Teilbaugenehmigungen, beruhend auf dem Bebauungsplan „Gewerbegebiet Limes-Erweiterung West“.

Wort, das alles sagt: „schwierig“

Im Mai dieses Jahres wurde dann die vollständige Baugenehmigung von der Bauaufsicht des Main-Kinzig-Kreises erteilt. Auch die Verbandskammer des Regionalverbands hatte am 17. No­vember 2021 zugestimmt, indem sie die Änderung des Regionalen Flächennutzungsplans zur Westerweiterung beschloss. Der Grundstückskaufvertrag zwischen der Dietz AG und dem Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Limes, an dem neben Hammersbach die Wetteraukommunen Büdingen und Limeshain beteiligt sind, trat Anfang Februar 2022 in Kraft. Der Beschluss der Zweckverbandsversammlung über die Westerweiterung war am 29. September 2016 mit Mehrheit gefällt worden, allerdings gab es drei Gegenstimmen, zwei davon stammten von den fünf Vertretern der Gemeinde Hammersbach. Laut Satzung hätte der Beschluss einstimmig gefällt werden müssen. Das störte damals niemanden, zumal zu diesem Zeitpunkt die Gemeindevertretung noch hinter dem Projekt stand.

Das liegt nun mehr als fünf Jahre zurück, und die politischen Mehrheitsverhältnisse haben sich geändert. Der sozialdemokratische Bürgermeister Michael Göllner, auch Vorsitzender des Zweckverbands, sieht sich heute einer Koalition aus CDU und Grünen gegenüber. Nach der Zusammenarbeit mit der Gemeindevertretung befragt, antwortet er nur mit einem Wort, das alles sagt: „schwierig“. Der Verfahrensfehler könnte nachträglich den Bebauungsplan kippen und damit auch die Rechtmäßigkeit der Baugenehmigung aufheben. Kläger ist die Hammersbacher Gemeindevertretung.