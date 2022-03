Motiv Eifersucht : Wenn es vor Gericht um Gewalt gegen Frauen geht

Ein Mann soll seine Frau nachts an die Heizung gefesselt haben, ein anderer drohte nach der Trennung mit einer Annonce als Prostituierte. Ein Prozesstag in der Frankfurter Justiz.

Zwei Frauen, zwei Männer, zwei Geschichten voller Gewalt. Es ist ein ganz normaler Tag in Gebäude E des Justizzentrums, dort, wo die Frankfurter Gerichte ihre Strafverfahren verhandeln. Woche für Woche geht es hier um schreckliche Vorwürfe, Woche für Woche um Gewalt gegen Frauen. Vergewaltigungen, Bedrohungen, Stalking, Kör­perverletzungen, Freiheitsberaubungen, Nötigungen. Es sind meist Geschichten von Ex-Männern, Freunden oder Vertrauten, die im Umgang mit ihren Lebensgefährtinnen, Bekannten, Kundinnen Grenzen überschritten haben sollen. Selten sind es fremde Männer, die übergriffig wurden. Oft spielt Eifersucht eine Rolle, gekränkter Stolz oder die Ansicht, sich nehmen zu können, was man will, weil ei­nem Frauen und deren Körper zustehen.

Anna-Sophia Lang Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung.

Es ist an den Richtern, zu überprüfen, was wirklich geschehen ist, und zu entscheiden, wie die Taten zu bestrafen sind. Nicht immer bleibt am Ende bestehen, was in der Anklageschrift stand. Nicht immer sagen die betroffenen Frauen aus, und manchmal erscheinen die Urteile zu mild angesichts des entstandenen Leids.

An diesem Donnerstag ist wieder so ein Tag. Das Amtsgericht verhandelt gegen ei­nen Mann, 44 Jahre alt, der die Trennung von seiner Freundin nicht akzeptieren wollte. „Aus Wut und Eifersucht“, so die Staatsanwaltschaft, beleidigte er sie per Whatsapp auf das Übelste und drohte: Wenn sie ihn weiter ignoriere, werde er sie als Prostituierte annoncieren, samt Adresse und Telefonnummer. „Notgeile Penner“ würden dann vor ihrer Tür „rumlungern“. Mit Farbe schrieb er auf ihren Briefkasten und ihre Wohnungstür, hier könne – sinngemäß – jeder kostenlos ran, wie er wolle. Eine Gefährderansprache hielt ihn nicht ab. Er schrieb ihr: „Jetzt reiß ich dir den Arsch auf, das schwör ich dir, du Nutte. Ich bin wieder auf der Straße. Jetzt geht`s richtig los. Ich schlage dich tot. Ich schicke Leute, die machen das. Ruf an, es ist besser für dich, du Hure.“ Ein daraufhin erlassenes Annäherungs- und Kontaktverbot ignorierte der Mann, rief an, schrieb und klingelte, bis die Polizei kam.

An die Heizung gefesselt

Vor Gericht räumt er die Vorwürfe ein. Schlecht sei es ihm damals gegangen: Aus dem Job sei er weggemobbt worden, habe arbeitslos bei seinen Eltern einziehen müssen, sei für alle Jobangebote überquali­fiziert gewesen. Dann sei auch noch die Freundin, sein einziger Ruhepol, abrupt weggebrochen, er habe getrunken und ge­kifft. Weil sie abblockte, sagt der Verteidiger, „ließ er sich hinreißen“. Die Frau sagt, sie sei wegen der schon lange schwierigen Beziehung seit Jahren in Therapie, habe dem Mann im Lauf der Zeit 20.000 Euro gegeben, wiederholt habe er sie bestohlen. Jetzt wolle sie endlich damit abschließen. Noch immer drehe sie sich auf der Straße um, habe damals Todesangst gehabt. Ja, sie konnte sich vorstellen, dass er jemanden schickt, der ihr etwas antut. Der Angeklagte entschuldigt sich und sagt, er sei „wortstark“. Und dann: „Es ist halt blöd jetzt.“ Sie nimmt die Entschuldigung an, aber sagt, die Verletzung bleibe das ganze Le­ben. Auch, weil er sie seit einem Jahr in Ruhe lässt, wird das Verfahren schließlich mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft eingestellt. Auflage: Der Angeklagte muss dem Opfer 600 Euro zahlen.

Am Landgericht verhandelt derweil eine Große Strafkammer darüber, ob ein Neunundzwanzigjähriger aus Kronberg seine Frau aus Eifersucht eingesperrt hat. Nachts soll er sie mit Fußfesseln oder Kabelbinder an die Heizung gefesselt haben, sie fast je­den Tag mit Messer oder Schere verletzt haben, ihr den Arm und Rippen gebrochen und ihr mit Schlägen und dem Tod gedroht haben, um sie einzuschüchtern. Einmal sei sie vom Balkon gesprungen, steht in der Anklageschrift.

Der Angeklagte will vorerst schweigen, dafür erzählt die Frau und Mutter der ge­meinsamen drei Kinder umso mehr. „Es ist nichts so, wie ich gesagt habe“, fängt sie an. Sie habe wiederholt bei der Polizei und bei einer richterlichen Anhörung – der Angeklagte saß fünf Monate in Untersuchungshaft – gelogen. Warum? Weil sie von einer Frau unter Druck gesetzt worden sei, bei der sie untergekommen war, um nicht ob­dachlos zu werden. All die Verletzungen, deren Narben ihren Körper übersäen, habe sie sich selbst zugefügt. Ihre Aussage ist geprägt von Geschichten über Drogenkonsum, gewalttätige Auseinandersetzungen, Verwahrlosung und Verantwortungslosigkeit. Manches klingt abenteuerlich: verfeindete Mütter, die sich aneinander rä­chen, gebrochene Arme, die sie nicht be­merkt haben will. Ihre Darstellungen verändern sich im Minutentakt. Mal will sie mit ihrem Mann isoliert gelebt haben, mal viel feiern gewesen sein. Mal soll er keine Drogen konsumiert haben, dann doch Koks und Joints.

Gericht und Staatsanwaltschaft haben sichtlich Zweifel, ob das alles so stimmen kann. Sie haben noch mehrere Verhandlungstage vor sich, um das herauszufinden. In einer Woche wird der Prozess fortgesetzt.