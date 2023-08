Weil nicht nur, wie angeklagt, wegen Totschlags, sondern sogar eine Verurteilung wegen Mordes in Betracht kommen kann, hat eine Schwurgerichtskammer des Frankfurter Landgerichts während der laufenden Hauptverhandlung Hendrik R. verhaften lassen. Acht Jahre nach dem grausamen Tod der in ihrem Heimatort bekannten und beliebten Sportlerin vollzieht die Justiz damit eine drastische Wende.

Helmut Schwan Freier Autor in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

R. wird beschuldigt, Silke T. im September 2015 angefahren und unter seinem Wagen mitgeschleift zu haben; die Einundvierzigjährige erlitt tödliche Verletzungen. Den Ermittlungen zufolge hatte Silke T. zusammen mit ihrem Verlobten nach einem Hoffest in Kriftel spätabends auf einem Zebrastreifen in einem Kreisel gestanden. Die beiden warteten auf ein Taxi. Sie umarmten und küssten sich, als R. sich mit der von seinen Eltern ausgeliehenen schweren Limousine näherte. Der damalige 27 Jahre alte Student wollte offenbar nicht warten oder ausweichen und fuhr laut Zeugenangaben so dicht an die beiden heran, dass die Stoßstange ihre Beine berührte.