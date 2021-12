Gesprengte Salzbachtalbrücke : Kosten von 350.000 Euro – und das jeden Tag

Der Ausfall der Salzbachtalbrücke an der A 66 in Wiesbaden verursacht weiter hohe Kosten. Für Pendler gibt es aber auch eine gute Nachricht.

Die Sperrung der vor einigen Wochen gesprengten Salzbachtalbrücke der A 66 bei Wiesbaden verursacht jeden Tag Kosten in Höhe von rund 350 000 Euro. Seit der Vollsperrung am 18. Juni dieses Jahres sei ein Schaden von mehr als 52 Millionen Euro entstanden, sofern man ausschließlich die Werktage seit der Sperrung berücksichtige. Das hat die Initiative „Brückenschlag der Wirtschaft“ am Donnerstag mitgeteilt.

Die Industrie- und Handelskammern aus Wiesbaden, Rheinhessen und die Handwerkskammern der Region hatten sich zu der Initiative zusammengeschlossen und tauschen sich seitdem über die Entwicklungen an der Brücke aus. Sie fordern nach dem Wiesbadener Verkehrsinfarkt eine regionale Verkehrspolitik aus einem Guss.

Handwerker in Wiesbaden und Mainz betroffen

„Die Brückensprengung war ein wichtiger Zwischenschritt zum Neubau, doch weiterhin müssen unsere Mitglieder Tag für Tag die Versäumnisse der Verkehrsplanung ausbaden“, teilte der Wiesbadener IHK-Präsident Christian Gastl mit. Den Unternehmen gehe täglich wertvolle Zeit in Staus und auf Umleitungsstrecken verloren. Um sich ein genaues Bild über die Schadenshöhe zu machen, hätten die Kammern daher nachgerechnet, berichtet Gastl weiter. Der genannte Schadenswert setze sich aus den Kosten durch zusätzlich gefahrene Kilometer auf Umleitungsstrecken, gestiegene Personalkosten für den Lastwagenverkehr und den distanzabhängigen Zeitkosten für den Autoverkehr zusammen.

Wissen war nie wertvoller Lesen Sie jetzt F+ 30 Tage kostenlos und erhalten Sie Zugriff auf alle Artikel auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

„Unsere Berechnungen bilden den absoluten Mindestbetrag ab, den uns der Brückenschaden jeden Tag kostet“, stellte Gastl klar. Er prognostiziert, dass bis zur geplanten Neueröffnung des südlichen Brückenteils, die derzeit für März 2023 avisiert ist, Gesamtkosten von mehr als 190 Millionen Euro entstanden sein werden.

Peter Hähner, Präsident der IHK Rheinhessen, befürchtet, dass die Brückensperrung zu einem Standortnachteil für die gesamte Rhein-Main-Region wird. „Wenn Pendler auf dem Weg zur Arbeit so viel Zeit und Nerven verlieren, verliert damit auch die Region im Wettbewerb um Fachkräfte“, zeigte sich Hähner überzeugt. Derzeit müssen sich jeden Tag rund 80.000 Fahrzeuge in der Fläche einen neuen Weg suchen, die zuvor über die Brücke fuhren.

Mehr zum Thema 1/

Auch die Handwerker in Wiesbaden und Mainz sind von der Sperrung betroffen. „Gerade auch das kleinbetriebliche Handwerk ist auf eine funktionierende Verkehrsinfrastruktur zwingend angewiesen“, erinnerte Stefan Füll, Präsident der Wiesbadener Handwerkskammer. Bei allen Überlegungen zu modernen Mobilitätskonzepten und dem Ausbau des Nahverkehrs dürfe die Bedeutung der Straßen für den Gewerbeverkehr nicht aus dem Blickfeld geraten, warnte er.

Damit sich ein solches Chaos nicht wiederholt, fordern die Kammern eine länderübergreifende Verkehrspolitik. Das Thema regionale Mobilität müsse in den Rathäusern und Parlamenten zur Chefsache gemacht werden.

Für die staugeplagten Pendler gibt es jedoch auch eine gute Nachricht. Vom 22. Dezember an sollen die Züge vom Wiesbadener Hauptbahnhof wieder fahren. Die zuständige Autobahn GmbH des Bundes will am nächsten Montag mitteilen, wann die Bundesstraße 263 in Höhe der gesprengten Brücke wieder für den Verkehr freigegeben wird. Auch der Radweg, der gesperrt werden musste, soll dann wieder befahrbar sein.