Bobby-Car-Rennfahrer : Original ist nur die Sitzschale

Marcel Paul hat eine Leidenschaft für Geschwindigkeit. Nur lebt er sie nicht etwa auf einem Motorrad oder in einem PS-starken Auto aus, sondern mit einem Kinderspielzeug. Wer Kinder hat, der kennt Bobby-Cars. Die kleinen roten Rutschautos sind nicht selten die ersten mobilen Gefährte im ständig wachsenden Fuhrpark des Nachwuchses. Irgendwann erledigt sich die Liebe dann meist, wird das Bobby-Car von Laufrad, Fahrrad und Roller abgelöst. Doch nicht alle können dem roten Plastikflitzer widerstehen. So wie Marcel Paul aus Gedern.

Jüngst schaffte er darauf einen Geschwindigkeits-Weltrekord. Flach wie ein Brett hat er dafür auf seinem schwarzen Flitzer gelegen und ist die steile Landstraße hinuntergerast. So erreichte er in der Spitze 130 Kilometer in der Stunde. Gesehen habe er nicht viel, vielleicht den Himmel und die Bäume. Ansonsten durfte nichts die Aerodynamik stören. Nur in den Kurven musste er ein wenig den Kopf anheben. „Das ist wie bei den Bobfahrern im Eiskanal“, erzählt er. Und am Ende kam die größte Herausforderung und seine größte Angst: Reicht der Auslauf von 300 Metern? Er hat gereicht – er brauchte sogar nur die Hälfte des Bremswegs.