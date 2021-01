Studie zu Geschmack : Das Dilemma mit dem guten Wein aus dem Urlaub

Trinken für die Wissenschaft: Untersucht wird, welchen Einfluss der Verkostungsort auf die Bewertung des Weins hat. Bild: dpa

Wann schmeckt Wein am besten? Ein Projekt der Hochschule Geisenheim will herausfinden, wie der Ort der Verkostung den Geschmack des guten Tropfen beeinflusst. So gut wie in der Strandbar im Urlaub ist er wohl nirgendwo sonst.