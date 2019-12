Gerüchte um Volker Bouffier : „Ich habe nicht die Absicht, jetzt nach Hause zu gehen“

Aktualisiert am

Ans Aufgeben denkt er nicht: Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier will trotz seiner Krebserkrankung weiter im Amt bleiben.

Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) beim Interview in der Staatskanzlei Bild: dpa

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) denkt nicht an einen absehbaren Rückzug aus seinem Amt. „Das Maß der Dinge für mich ist die Krankheit, bei der Genesung bin ich auf einem guten Weg“, sagte der Regierungschef in Wiesbaden. Der 68 Jahre alte Ministerpräsident war Anfang des Jahres an Krebs erkrankt. Nach einer ambulanten Strahlentherapie mit anschließender Rehabilitation gilt die Erkrankung derzeit als besiegt.

„Sollte sich das, was ich nicht hoffe, nicht so gestalten, dann stellen sich ganz andere Fragen“, sagte Bouffier. „Ich habe aber nicht die Absicht, jetzt nach Hause zu gehen – ganz im Gegenteil.“

Bouffier hatte vor der Landtagswahl 2018 angekündigt, zum letzten Mal als Ministerpräsident anzutreten. In der Sommerpause hatte er auf die Interview-Frage nach einem möglichen Vorteil für einen Nachfolger, als Ministerpräsident in den Wahlkampf zu gehen, gesagt: „Das werden wir dann beraten, wenn es soweit ist. ... Aber dafür spricht viel.“

Der Ministerpräsident betonte, er habe im Interview nicht von einem vorzeitigen Rückzug gesprochen. Er sei lediglich gefragt worden, ob ein Wechsel an der Regierungsspitze während der Legislaturperiode eine gute Idee sei. Das habe er grundsätzlich bejaht.