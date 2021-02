Beleidigungen und Bedrohungen : Geldstrafe für Internet-Hetze gegen Hanaus Oberbürgermeister

Aktualisiert am

Das Amtsgericht Hanau hat eine Geldstrafe von 5400 Euro gegen einen 25 Jahre alten Mann aus dem Main-Kinzig-Kreis verhängt, der den Hanauer Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) im Netz mehrfach beleidigt und bedroht hatte. Nach Angaben der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) bei der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt, die in dem Fall ermittelt hatte, ist die Verurteilung seit dem 6. Januar rechtskräftig.

Die drastischen Gewaltandrohungen hatten zwischen Anfang und Mitte November auf Facebook stattgefunden, sowohl mittels öffentlich einsehbarer Beiträge als auch mit persönlichen Nachrichten. Kaminsky meldete die Vorgänge bei der Plattform „Hessen gegen Hetze“ und erstattete Anzeige. Auf der Basis von daraufhin bei der Plattform eingehenden Hinweisen leitete die ZIT noch an den gleichen Tagen mehrere Ermittlungsverfahren ein. Bereits einen Tag nach der letzten Meldung, am 11. November, durchsuchten Polizisten die Wohnung des Verdächtigen und sicherten sein Smartphone. Am 16. Dezember erließ das Amtsgericht Hanau den Strafbefehl über 5400 Euro.

Nicht die erste Verurteilung

Kaminsky ist seit geraumer Zeit Hass und Hetze im Netz ausgesetzt. Insbesondere ein von ihm veröffentlichter Post zu den Einschränkungen durch die Pandemie und ein Appell, sich an die Regeln zu halten, hatten zuletzt eine Flut an solchen Botschaften zur Folge. Die nun bekannt gewordene Verurteilung ist nicht die erste: Auch ein 74 Jahre alter Mann war bereits zu einer Geldstrafe verurteilt worden, weil er eine E-Mail mit nationalsozialistischer Konnotation und persönlicher Beleidigung an Kaminsky geschickt hatte.

Außerdem ermittelt die Abteilung Staatsschutz der Polizei Südosthessen weiterhin zu Eierwürfen auf das Haus des Politikers, die sich Anfang Januar ereigneten. Man habe noch keine neuen Hinweise auf den oder die Täter, sagte ein Polizeisprecher der F.A.Z. am Dienstag. Ein politisches Motiv sei nicht auszuschließen. Hintergrund könnte der Aufruf Kaminskys an Halloween sein, wegen Corona darauf zu verzichten, mit den Kindern von Tür zu Tür zu gehen und Süßigkeiten einzusammeln. Im Netz wurde damals dazu aufgerufen, sein Haus mit Eiern zu bewerfen. Dabei wurde die Adresse des Politikers veröffentlicht.

Unterstützung bekommen Kaminsky und seine Familie von vielen Bürgern, aber auch aus der Politik. Nicht nur die SPD, sondern auch andere Parteien aus der Stadtverordnetenversammlung stellten sich hinter ihn.