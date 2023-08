Aktualisiert am

Eine scheinbar vergessene Rebsorte erhält wieder Aufmerksamkeit. Liegt die Chance des deutschen Weinbaus nicht in modernen Neuzüchtungen, sondern in Rebsorten wie dem Gelben Orleans?

Seltene Rebsorte: Gelber Orleans ist auch als „Rüdesheimer Bergwein“ bekannt, weil er im Mittelalter häufig in den umliegenden sonnenreichen Steilhängen angebaut wurde. Bild: Joachim Schmid, Wonge Bergmann

Der Klimawandel stellt die Rebenzüchtung vor neue Herausforderungen. Die Weinrebe der Zukunft soll idea­ler­weise mit langen Phasen der Trockenheit und Hitzeperioden gut zurechtkommen und nicht für Sonnenbrand anfällig sein. Ihr Durst nach Wasser soll mäßig sein, ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber Schädlingen und den Varianten des bedrohlichen Mehltaus groß. Inzwischen wächst die Nachfrage nach pilzwiderstandsfähigen Rebsorten, sogenannten Piwis, die in günstigen Jahren gar keinen, in „normalen“ Jahren deutlich weniger Pflanzenschutz notwendig machen als die deutschen Parade-Rebsorten Riesling und Spätburgunder.

Der Leiter des Instituts für Rebenzüchtung an der Hochschule Geisenheim, Kai Voss-Fels, hat einen vielsprechenden Kandidaten für den Weinbau der Zukunft auf seinem Zettel: Fidelio. Den daraus gekelterten Weißwein zeichnet eine gute Säure und eine späte Reife aus. Die Suche nach neuen Sorten und Klonen für einen nachhaltigen und ressourcenschonenden Weinbau unter den Vorzeichen des Klimawandels ist in vollem Gange.

Aber vielleicht liegt die Zukunft des Weinbaus unter den Vorzeichen des Klimawandels in der Vergangenheit? Der Verein zur Förderung des Historischen Weinbaus im Rheingau hat in Kooperation mit der Hochschule Geisenheim und der Slow-Food-Bewegung eine fast vergessene, „alte“ Rebsorte in den Blick genommen: den Gelben Orleans.

Günstige Anbaueigenschaften

Eine Weißweinrebsorte, über deren Ursprünge die Rebenzüchter trotz modernster Methoden wie der Genomanalyse bislang wenig sagen können. „Wir wissen gar nichts“, sagte der Vorgänger von Voss-Fels am Geisenheimer Institut für Rebenzüchtung, Ernst Rühl. Weder sei die Herkunft des französisch klingenden Namens geklärt noch die exakte genetische Abstammung.

Ungeachtet dessen gelten seine Anbaueigenschaften als günstig: späte Reife, hohe Säure, sichere Erträge. „Da lacht das Winzerherz“, sagt Rühl, nach dessen Ansicht der im Jahr 1765 erstmals erwähnte Gelbe Orleans in die „Toplagen“ eines Anbaugebiets gehört. Das sahen die Winzer früher offenbar ebenso, denn nachweislich stand der Gelbe Orleans im Rüdesheimer Berg, einer der berühmtesten Lagen des Rheingaus. Kein Wunder also, dass unter den fast drei Dutzend Synonymen für den Gelben Orleans auch die Namen „Rüdesheimer Bergwein“ und „Weißer Rheingauer“ verzeichnet sind.

Geschmacklich war die Rebsorte dennoch offenbar wenig geschätzt. Laut Rühl waren im Jahr 1871 nur 17,5 Hektar mit der Rebsorte bestockt, 1882 nur noch 7,5 Hektar, und spätestens um das Jahr 1955 waren die letzten Terrassen gerodet, und der Gelbe Orleans war verschwunden. Das lag auch daran, dass er in kühlen Jahren nur schwer reif wurde und deshalb keinen guten Ruf in der Branche genoss.

Der Präsident der Hochschule Geisenheim, Hans Reiner Schultz, hält die Wiederbesinnung auf den Gelben Orleans jedenfalls für eine interessante Idee. Gerade vor dem Hintergrund der vielfältigen Bestrebungen um genetische Vielfalt in den Weinbergen. Dass der Gelbe Orleans im 19. Jahrhundert von Winzern wegen häufiger Unreife aussortiert wurde, sei in Zeiten des Klimawandels kein Argument mehr gegen dessen Anbau. Schultz hat 2006 bei einem studentischen Projekt zur Rekultivierung eines 70 Jahre brachliegenden Weinbergs in Rüdesheim eine einzige alte Rebe gefunden, die alles überstanden hatte: Es war Gelber Orleans. Seitdem pflegt Schultz diesen alten Rebstock persönlich und hält den genauen Standort vorsorglich geheim.