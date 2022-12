Geht doch! : Wie man Winterreifen leichter aufzieht

Aktualisiert am

Es wird kalt. Man hätte es ahnen können. Aber nun hat die Werkstatt des Vertrauens natürlich erst kurz vor Weihnachten einen Termin für den Reifenwechsel. Also müssen wir uns selbst ans Werk – und sparen dadurch, immerhin, 30 Euro an Werkstattkosten.

Daniel Meuren Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge



Die Winterreifen liegen mit der richtigen Beschriftung bereit. Der Wagenheber ist erfreulicherweise so im Kofferraum ar­retiert, dass man ihn nicht verlegen kann. Der beiliegende Kreuzschlüssel ist zwar nicht vergleichbar mit den Hightech-Schraubendrehern aus der Formel 1, mit denen mehr als ein Dutzend Crewmitglieder binnen Sekunden die Reifen wechselt, aber er erledigt sein Werk.

Die richtige Reihenfolge führt zum Erfolg

Das größte Ärgernis bleibt der Wagenheber. Da gibt es keinen besseren Tipp als Geduld. Aber Obacht: Vor dem Hochkurbeln unbedingt die Schrauben lockern! Es kann bei frei drehendem Rad mühsam werden, gebückt mit einem Fuß am Pneu das Rad zu bremsen, während man den Schraubschlüssel ansetzt.

Mehr zum Thema 1/

Nach dem Lockern nicht vergessen, den Wagen in die Luft zu bugsieren. Sonst leidet das Schraubgewinde, und der Radwechsel kann teure Folgen ha­ben. Es empfiehlt sich, die oberste Schraube als letzte im Gewinde zu lassen. Das Rad bleibt so stabil hängen wie ein Bilderrahmen am Nagel, ohne nach vorn zu kippen und Druck auf eine untere Schraube auszuüben.

Ist der Sommer- gegen den passenden Winterreifen ge­tauscht, erleichtert wiederum das Festziehen der obersten Schraube die Arbeit. Beim Festziehen jeweils eine Schraube überspringen, um einseitigen Druck zu vermeiden. Idealerweise kommt am En­de ein Drehmomentschlüssel zum Einsatz, um den empfohlenen Newton­meterwert zu erzielen.

Nach spätestens 100 Kilometern sollten die Schrauben dennoch kontrolliert werden. Besonderes Augenmerk gilt dem linken Vorderrad. Wegen Laufrichtung und Lenken ist hier die Gefahr am größten, dass eine Schraube locker ist.