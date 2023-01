Tricks gegen muffigen Geruch : Wie Jeans ohne Waschen frisch bleiben

Gelernt ist gelernt. Für immer. Kleidungsstücke, die nur wenige Male getragen wurden, landen in der Waschmaschine. Das gehört zum guten Ton des Sauberkeitsanspruchs. Sogar dann, wenn kein Fleckchen auf der Bekleidung zu finden ist und kein einziger Schweißtropfen im Gewebe sitzt.

Thorsten Winter Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung für Mittelhessen und die Wetterau.



Im Fall einer Jeanshose bietet sich solch ein Vorgehen in der Regel eher nicht an. Dafür gibt es mehrere Gründe. Zum einen verliert eine Denim-Hose mit jedem Waschgang an Farbe. Das sieht auf Dauer besonders bei ursprünglich sehr dunklen Jeans nicht schön aus. Wer will schon eine heller werdende Jeans, die doch eigentlich wegen ihres „dark blue“ geschätzt wird?