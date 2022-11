Aktualisiert am

So werden Balkonpflanzen richtig eingepackt

Geht doch! : So werden Balkonpflanzen richtig eingepackt

Noch macht die Rose mit drei rosa Blüten auf Sommer, und die Hortensie auf der Dachterrasse strengt sich an, dass das Bordeaux-Rot ihrer Kelchblätter nicht so schnell verblasst. Die letzten Herbstwochen waren aber auch zu schön.

Petra Kirchhoff Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Unseretwegen könnte es ewig so weitergehen, denn dann müssten wir den Kleider- und Schuhschrank nicht umräumen, müssten keine Sommerkleider zusammenfalten und in den Keller bringen, keine Wollpullover von Mottenpapier befreien und, vor allem, wir müssten keine Pflanzen auf dem Balkon winterfest einpacken. Beides sind lästige Übungen beim Wechsel von Herbst auf Winter, wobei die Pflanzennummer bisher immer die größere Herausforderung war, aus ganz unterschiedlichen Gründen.

Thermotopfmäntel für die Pflanzen

Rosen haben nun einmal Dornen, und Kletterrosen offenbar besonders viele. Zudem stecken Oleander und Hortensie, die wacker wachsen, inzwischen in großen Töpfen. Die sind schwer und unhandlich. Man hat sich noch gar nicht gebückt, da tut einem schon der Rücken weh – allein von der Vorstellung, diese Töpfe zu wuchten und zu umwickeln. Luftpolsterfolie dafür ist praktisch. Aber wer will schon bis April auf Plastik schauen? Sack drüber? Kann man machen, sieht auf Bildern in Gartenmagazinen auch immer gemütlich aus, mit roten Bändern, die akkurat um groben Stoff gewickelt sind. Wir waren bisher schon froh, wenn die Klebestreifen auf der Luftpolsterfolie hielten.

Und deswegen haben wir uns gesagt: Es muss eine bessere Lösung her. Die haben wir im vergangenen Herbst im Internet – Baumärkte und Gartencenter sind leider noch nicht so weit – gefunden: Thermotopfmäntel, das sind Isoliertaschen, die sich seitlich, etwa mit Reißverschluss oder mit Klettverschluss, öffnen lassen, nicht ganz günstig, aber eine saubere Lösung.

Mehr zum Thema 1/

Einmal hereingesetzt – ohne Kraft geht es auch bei den Taschen leider nicht –, stehen die Pflanzen darin auf Styroporplatten mit einer Drainage-Öffnung, sodass sich kein Wasser an der Wurzel staut. Solche Taschen gibt es in unterschiedlichen Größen und Farben. Wir haben uns für ein paar Exemplare in Tannengrün und Rostrot entschieden, die im Keller auf ihren neuen Einsatz warten. Wir sind entspannt.