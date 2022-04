Geht doch! : So schneidet man die perfekte Festtagstorte

Klar, Tiefkühltorten sind auch lecker. Aber zu bestimmten Gelegenheiten – einem runden Geburtstag in der Familie zum Beispiel oder einem besonderen Jahrestag – macht eine selbst gemachte Torte einfach mehr her. Es ist auch gar nicht so schwer, es gilt nur einige kleine Hürden zu überwinden, etwa die Einstellung der richtigen Backzeit und das Herauslösen des Kuchens aus der Springform. Hierbei ist Backpapier ein unverzichtbarer Helfer. Doch dann kommt die eigentliche Herausforderung: das Zerschneiden des Kuchenbodens in drei Teile, um das Innere der Torte mit einer leckeren Füllung zu versehen. Wie soll man das schaffen, wenn der Boden nur wenige Zentimeter dick ist?

Sollte der Rezeptverfasser die Teilung mit einem großen Messer vorschlagen, ist der Kuchenbäcker schlecht beraten, denn das kann im wahrsten Sinne des Wortes schiefgehen. Ungleich hohe oder sogar zerbrochene Tortenscheiben sind oft das Ergebnis.

Mit Messerkerbe und Bindfaden

Doch es gibt einen einfachen Trick, um drei gleichmäßige Scheiben zu erhalten. Alles, was man dazu braucht, findet sich in jeder Küche. Wichtig ist, dass der aus der Springform gelöste Kuchenboden vollständig ausgekühlt ist. Dann nimmt man ein Messer und setzt die Spitze in der Höhe an, in der die erste Scheibe abgetrennt werden soll. Die Spitze nur etwa einen Zentimeter tief in den Kuchen stecken und dann vorsichtig eine Kerbe rund um den Kuchen einschneiden. In diese Kerbe anschließend rundum einen langen, festen Bindfaden legen, die beiden Enden fassen und den Faden langsam durch den Boden ziehen. Der Faden durchschneidet dann den Kuchen exakt in der von der Messerkerbe vorgegebenen Höhe.

Mit einem Pfannenheber kann die Kuchenscheibe jetzt vorsichtig auf eine Unterlage gelegt werden. Der restliche Boden wird auf die gleiche Weise zerteilt. Nun kann die Sahne, die Creme, die Fruchtmasse oder was auch immer an Kalorienhaltigem auf den Böden verteilt werden. Die Torte wird zusammengesetzt und außen noch dekoriert. Dann ab damit in den Kühlschrank und aufgepasst: Das gute Stück bitte nicht fallen lassen, es wäre doch zu schade drum.