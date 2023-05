Mit Geschenken aus Schokolade ist das so eine Sache, vor allem mit den Nikoläusen und Osterhasen, die einem Nachbarn vor die Tür oder die Liebsten auf den Frühstückstisch stellen. Dann freut man sich, stellt sie in der Wohnung irgendwohin, wo sie, in bunte Glitzerfolie verpackt, dekomäßig etwas hermachen, und vergisst dann meistens, sie auch zu essen. Oder hat ohnehin wenig Lust darauf, weil das Vertrauen auf das, was in der Folie steckt, nicht sehr groß ist. Der verwöhnte Gaumen ist meistens Besseres gewohnt. Was tun?

Natürlich kann man die Schokolade mit ins Büro nehmen. Die Kolleginnen und Kollegen sind dankbare Schokoladen-Vernichter. Auf einem Teller in der Kaffeeküche angerichtet, ist es erfahrungsgemäß nur eine Sache von Sekunden, bis der in seine Kleinteile zerlegte Osterhase oder Nikolaus verschwunden ist. Kollegen riechen das!

Sortenrein sollten sie sein

In diesem Jahr wollen wir das Problem anders lösen und haben nach Verwertungsempfehlungen im Internet gesucht. Das war sehr ergiebig. Heiße Schokolade, Schokoladenkuchen, Muffins, Brotaufstrich – für vieles können die süßen Geschenke herhalten. Wir haben uns für eine Mousse au Chocolat entschieden, eine kleine Kalorienbombe, die, selbst hergestellt, bei Gästen Eindruck macht. Die Zubereitung ist einfach.

Für vier Portionen nehme man 100 Gramm Osterhasen-Schokolade – dunkle oder helle, ist egal, nur sortenrein sollte sie sein, also nicht weiße mit Vollmilch-Schokolade mischen. Dann schmelze man die Stücke in einem Topf über heißem (nicht kochendem) Wasser, schlage separat zwei frische Eigelb schaumig sowie 200 Milliliter Sahne, wahlweise mit etwas Puderzucker, und mische zunächst das Eigelb und dann die Sahne in die geschmolzene Schokolade.

Am Ende wird das steif geschlagene Eiweiß der beiden Eier mit einer Prise Salz untergehoben und die Mousse für etwa drei Stunden kalt gestellt. Schmeckt besser als jeder Osterhase pur.