Geht doch! : Tod den Lebensmittelmotten

Das ist peinlich: Besucher kommen in die Küche, und auf der Suche nach etwas, das man diesen anbieten könnte, öffnet man eine Schranktür – und heraus flattert eine Lebensmittelmotte. Und das Tier vermittelt mit seiner Flugshow den völlig unzutreffenden Eindruck, dass man zu Fragen der häuslichen Hygiene ein eher entspanntes Verhältnis hat. Unabhängig davon ist die Sache natürlich auch insofern unerfreulich, als dass man diese Tiere nicht in seinen Lebensmittelvorräten haben will.

Martin Ochmann Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge



Viel Ungemach lässt sich verhindern, wenn man Lebensmittel in Gläser umfüllt. Trotzdem kann es einen erwischen, die Tiere sind zum Beispiel in einer Packung Mehl und damit im Haus. Die Erfahrung lehrt: Mit den klebrigen Pheromonfallen löst man das Problem nicht, die Tiere kommen immer wieder. Und es sieht auch nicht wirklich schön aus, wenn die gefangenen Motten tagelang auf den Karten rumflattern bis sie verenden. Was also ist zu tun? Mit hochrotem Kopf alle drei Tage die Schränke sauber machen? Oder lieber gleich aus der Wohnung ausziehen?

Parasitierte Eier der Motten

Ach was, ein gutes Pferd springt nie höher, als es muss: Wir lassen andere für uns arbeiten. In diesem Fall Schlupfwespen. „Bitte was?!“, werden Sie vielleicht beim Stichwort Wespen fragen oder denken. „Ich soll ein ekliges Tier durch das nächste ersetzen, sozusagen den Teufel mit dem Beelzebub austreiben?“

Mitnichten. Die Schlupfwespen sind gar nicht zu sehen, sie sind nur 0,3 bis 0,4 Millimeter groß. Wer sehr gute Augen hat, sieht höchstens kleine schwarze Punkte, kleiner als die Samen auf dem Mohnbrötchen am Sonntagmorgen. Was man zu sehen bekommt, sind kleine weiße Karten, auf denen von Schlupfwespen parasitierte Eier der Motten kleben.

Von diesen Karten erhält man drei Lieferungen mit jeweils vier Kärtchen in einem Abstand von jeweils drei Wochen, in dieser variante bekommt man ungefähr 36.000 Schlupfwespen geliefert. Je nachdem wie groß die Küche ist, kann man aber auch drei Mal acht oder drei Mal zwölf Karten bestellen. Anbieter, die Trichogramma Schlupfwespen verkaufen, findet man im Internet. In der Variante mit drei mal vier Karten kostet das rund 40 Euro.

Die Karten legt man in den Schrank – pro Regalboden ungefähr ein Kärtchen – die Schlupfwespen schlüpfen, suchen im Umkreis die Eier der Motte und parasitieren sie. Die Motte stirbt ab, es entwickelt sich eine Schlupfwespe.

Mehr zum Thema 1/

Solange Motteneier vorhanden sind, bleibt dieser Kreislauf bestehen. Finden die Schlupfwespen keine Motteneier mehr, sterben sie. Was bis dahin weiter schlüpft, fängt man weiterhin mit Klebefallen. Doch schon nach wenigen Tagen stellt sich merklich eine Besserung ein. Und schon bald ist der Spuk vorbei.