Geht doch! : Kofferpacken leicht gemacht

Nach einem Jahrzehnt in der Redaktion des Reiseblatts und unzähligen Dienstreisen habe ich zwar immer noch nicht gelernt, mich von einem Flughafen nicht stressen zu lassen, Schlangen zu vermeiden und zum genau richtigen Zeitpunkt zu erscheinen. In einer Disziplin habe ich es aber zu einiger Meisterschaft gebracht, nämlich darin, den Koffer richtig zu packen. Meist beginne ich damit erst am Vortag. Fange ich zu früh damit an, vergesse ich nämlich wieder, was schon drin ist und was nicht. Eine Packliste geht nämlich gegen meine Ehre.

Für Menschen, die nur einmal im Jahr groß verreisen oder etwas wirklich Besonderes vorhaben – Kanu im Amazonas, Höhlenexpedition in Vietnam – ist eine Ausrüstungsliste natürlich sinnvoll. Der Rest darf sich entspannen: Fast alles, was wirklich lebensnotwendig ist, gibt es am Urlaubsort irgendwo zu kaufen. Falls etwas wirklich unersetzlich und schwer zu beschaffen sein sollte, das können Kontaktlinsen sein oder das Ladegerät des Kamera-Akkus, packt man das am besten zuerst ein. Dann geht man den Haufen nochmal gedanklich durch und atmet auf: Der Rest ist Kür.

Beutel, Beutel, Beutel

Wenn etwas liegenbleibt, dann oft deshalb, weil man es am Morgen noch brauchte und um drei Uhr früh auf dem Weg zum Urlaubsflieger nicht mehr im Blick hatte. Ich besitze daher einen Kulturbeutel mit den wichtigsten Toilettenartikeln: Eine zweite Nagelfeile, Zweitzahnbürste, Kamm, Pinzette, ein paar Kopfschmerztabletten und ein Tübchen Creme befinden sich dort immer und verlassen den Beutel nie. Eine gewisse Grundversorgung ist also auch dann gewährleistet, wenn ich am Morgen neben mir stehe. Hat man keinen Direktflug und ist der Anschluss knapp, kann die Grundausrüstung auch ins Handgepäck wandern – falls der Koffer nicht ankommt, muss man am Ziel nicht die Toilette vernachlässigen.

Was kommt ins Handgepäck? Auf jeden Fall Ladekabel. Dazu alles, was man unterwegs braucht: Buch, Kopfhörer, Tablet, ein kleines (!) Tübchen Creme. Was ich im Flugzeug benötige, habe ich bereits in einem separaten Leinenbeutel versammelt, dann kann das Handgepäck schnell über dem Sitz verstaut werden und man muss nicht ewig kramen. Wer in der Kabine kramt, hält alle auf und nervt.

Apropos Beutel: Seinen Koffer mit simplen Beuteln zu organisieren hat einige Vorteile. Einer für die Unterwäsche. Einer für die Badesachen, einer für die Akkus und Kabel. Gleich mehrere Beutel beherbergen die Schuhe: einzeln verpackt und am Rand des Koffers verstaut nehmen sie nur wenig Platz weg und schmutzen nicht. Nach jeder Einheit – sind das wirklich alle Badesachen? Latschen, Schwimmbrille, Bikini? – kann man ein Kapitel gedanklich als abgeschlossen betrachten und innerlich abhaken. Ein Extrabeutel für die Schmutzwäsche kommt außerdem noch mit.

Lieber Strickjacke als Blazer

Welche Kleidung Sie bevorzugen, bleibt Ihnen überlassen. Es muss allerdings kein Abendkleid in den Koffer; falls der Anlass doch einmal feiner werden sollte, kann ein einfaches Kleid mit einer Halskette oder etwas anderweitig Glitzerndem aufgemöbelt werden, damit ist man auch beim Kapitänsdinner auf dem Luxusschiff nicht fehl am Platz. Eine feine Abendtasche, ein schicker Schal und ein Schmuckstück gehören also für Damen zur Grundausstattung. Ansonsten lieber Strickjacken als Blazer, statt High Heels lieber ein paar Riemchensandalen, der Herr kommt mit gedecktfarbigen Sportschuhen ohnehin überall hin, und Leinen knittert edel und lüftet gut aus. Falls es zu sehr knittert: In die Dusche hängen und kurz Heißwasser aufdrehen, der Wasserdampf tut Wunder. Der Rest sollte möglichst gut kombinierbar sein, einfarbige Stücke sind besser als wild gemusterte, und mehrere Lagen ersetzen den Pullover. Eine faltbare Regenjacke passt in die kleinste Tasche. Im Koffer rolle ich Kleider und Röcke zusammen, beginnend oben beim Kragen, denn rollen ist besser als falten.

Zu dick gepackt sollte auf dem Hinweg nicht werden, sonst passen keine Souvenirs mehr in den Koffer. Zerbrechliches wie die übliche Flasche Olivenöl reist auf dem Rückweg gut gepolstert von allen Seiten zwischen Schuhen und Kleidung. Um Flaschen sollte man sich generell wenig Sorgen machen: Auf unzähligen Reisen ist mir bislang noch nicht eine Einzige zerbrochen. Ab drei Flaschen Whisky (Schottlandreise) könnte der Koffer allerdings an der Gewichtsgrenze kratzen und Zusatzkosten verursachen, die kann man sich dann aber schöntrinken. Und jetzt: entspannen und nicht verrückt machen lassen.