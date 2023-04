Aktualisiert am

Die Mieterin im Nachbarhaus in Frankfurt kann es leider nicht lassen. Aus dem Küchenfenster im Erdgeschoss wirft sie mehrmals täglich auf den Bürgersteig davor, was den Tauben in der Umgebung offenbar sehr gut schmeckt. Den ganzen Tag über sieht man die Vögel unter dem Fenster picken. Und ist der Tisch einmal nicht gedeckt, dann muss der Beobachter nur den Blick nach oben schweifen lassen. Dort, auf den Fensterbänken und Dachvorsprüngen der Nachbarhäuser, sitzen die Tauben dann und warten mit gierigem Blick nach unten auf die nächste Mahlzeit.

Petra Kirchhoff Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Eine Wartezone liegt leider auch vor unserer Dachwohnung, die einen Vorbau mit einladenden Verblendungen und Nischen hat. Seit der Fütterei ist hier ganz schön was los. Schön ist das allerdings nicht, denn die Tauben müssen das Gegessene ja auch verdauen. Kurzum: Es ist eine Riesen-Sauerei, die die ungebetenen Gäste hinterlassen. Vom Geflatter und Turteltäubchen-Gegurre einmal abgesehen. Nicht ohne Grund ist Taubenfüttern in der Stadt verboten. Doch was tun, wenn sich die Nachbarin davon nicht beirren lässt?