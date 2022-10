Geht doch! : So werden Gurken besser verträglich

In kräftiger Salzlake eingelegt, mit reichlich Knoblauch in Essigwasser gewürzt, mit Chili verfeinert oder einfach in Scheiben roh gegessen und in Hummus getunkt: Gurken sind vielseitig, schmecken erfrischend und gehören zu den beliebtesten Gemüsesorten. Zumal sie wahre Wasserbomben sind und nicht nur Hunger stillen, sondern auch Durst löschen. Das kann die holländische Schlangengurke ebenso gut wie die kurze Verwandtschaft aus dem heimischen Garten. Allen gemeinsam ist ein hoher Kalium-Anteil und der Gehalt an gesunden Basen. Harntreibend wirken sie zudem und sollen schöne Haut machen.

Doch es gibt auch Zeitgenossen, die zumindest rohe Gurken grundsätzlich verschmähen. Im Restaurant heißt es dann: „Den Salat bitte ohne Gurken!“ Einige vertragen das Gemüse schon im Mund nicht, verspüren beim Kauen ein Brennen und Jucken. Andere reagieren mit Bauchweh. Gut jeden vierten Patienten in Krankenhäusern soll das laut Analysen betreffen.

Magenluft drückt auf das Herz

Eine Unverträglichkeit geht nicht selten mit Magenblähungen einher, das hat unter Umständen unerfreuliche Folgen. Sogar von Angstzuständen und Herzstolpern ist zu lesen. Denn durch die übermäßige Luft im Magen wird das Zwerchfell nach oben gedrückt und übt Druck auf das Herz aus. Es gibt für dieses Phänomen auch einen medizinischen Ausdruck: Roemheld-Syndrom, benannt nach dem Internisten Ludwig Roemheld. Abhilfe schafft dann heftiges Aufstoßen, das in der Allgemeinheit aber selten goutiert wird.

Doch es gibt eine gute Nachricht für alle, die liebend gerne Gurken essen würden, wenn sie das Gemüse denn vertrügen: Ein vielfach bewährtes Mittel, Gurken ihren unerwünschten Reiz zu nehmen, zumindest im Salat, ist Senf. Diese Saat enthält verdauungsfördernde Stoffe, Glykoside genannt. Sie machen Gurken verträglicher. Ein Teelöffel Senf in der Salatsauce kann schon entscheidend helfen; ansonsten ganz nach Geschmack einfach mehr davon nehmen.

Ein anderer Tipp lautet, die Kerne in der Gurke etwa per Teelöffel zu entfernen und das Gemüse überdies zu schälen. Anschließend lässt sich die Gurke besser genießen, im Zweifel sogar beschwerdefrei. Und das kann sich auch und gerade in der dunklen Jahreszeit anbieten. Gurken enthalten Vitamin K, und das unterstützt die günstigen Eigenschaften von Vitamin D, das gut ist gegen „Winter-Blues“.