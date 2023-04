Geht doch! : Milch gegen Mehltau

Aktualisiert am

Schön grün sind die meisten Pflanzen im Garten mittlerweile. An Johannis- und Stachelbeersträuchern werden bald die ersten Früchte zu sehen sein. Wie in jedem Jahr droht die Ernte in Gefahr zu geraten: Bildet sich auf den Blättern ein weißer oder bräunlicher Belag, ist das ein untrügliches Zeichen für Pilzbefall, auch bekannt als Mehltau.

Dieser stellt sich in der Regel bei ungünstiger Witterung ein: Bei lang anhaltender Trockenheit handelt es sich meist um den sogenannten Echten Mehltau, bei feucht-kühler Witterung um den Falschen Mehltau. Für den Gärtner macht das keinen Unterschied, denn beide Pilze setzen der Pflanze und den Früchten zu. Sind einzelne Blätter befallen, hilft nur noch, die betroffenen Triebe stark zurückzuschneiden und nicht auf den Kompost, sondern in die Restmülltonne zu werfen.

Ohne Chemiekeule im Biogarten

Man kann aber auch vorbeugend handeln. Das geht natürlich mit den chemischen Mitteln, die die Industrie für solche Fälle bereithält. Wer will zu dieser Keule aber im eigenen Biogarten greifen? Es gibt zum Glück auch verträgliche und preiswerte Hausmittel. Am leichtesten verfügbar ist Milch. Die Milchsäurebakterien sorgen dafür, dass sich der Pilz nicht ausbreitet. Das in der Milch enthaltene Natriumphosphat schützt die Pflanze.

Die Anwendung ist unproblematisch: 100 bis 200 Milliliter Milch mit einem Liter Wasser mischen, in eine Sprühflasche füllen und die Pflanzen einnebeln, damit möglichst viele Pflanzenteile erreicht werden, auch die Unterseiten der Blätter. Einmal wöchentlich wiederholen.

H-Milch funktioniert nicht

Ein wichtiger Tipp: Es muss unbedingt Frischmilch sein, H-Milch funktioniert nicht. Hingegen schadet es nicht, wenn die Milch bereits sauer ist und in Kaffee oder Müsli nicht mehr schmeckt. Die Pflanzen mögen sie trotzdem. Man sollte sich einen trockenen Tag aussuchen, damit der Regen das Milch-Wasser-Gemisch nicht sofort wieder abspült.

Die Methode funktioniert auch bei anderen Pflanzen, die anfällig sind für Pilzbefall. Bei Rosen zum Beispiel und später im Jahr auch bei Tomaten, Gurken und Zucchini.