Geht doch! : Licht ohne Stromkosten

Es soll Familien geben, in denen der krisenbewusste Teil dem anderen neuerdings regelrecht hinterherschleicht. Macht einer den Lichtschalter an, kann man darauf wetten, dass einen Moment später der andere ihn wieder ausknipst. So weit muss es nicht kommen, Tatsache aber ist: Wir haben immer noch nicht genug gespart. Nicht genug Gas, nicht genug Strom.

Es wird der Winter des schlechten Gewissens – und der düsteren Ecken. Gehören Sie auch zu den Leuten, die es nicht so schön finden, von einem dunklen Flur empfangen zu werden? Oder den Kindern zuliebe ein kleines Nachtlicht betreiben? Bevor zwischen unerfreulicher Stromrechnung und zerrütteten Beziehungen die Wintertage noch dunkler werden: Es gibt Lösungen.

Bis jetzt reicht sogar die Wintersonne

Kerzen sind eher keine. Unsere ist schon seit geraumer Zeit ein Einmachglas mit dunklem Deckel und Magnetverschluss: Ein Sonnenglas, fair produziert in Südafrika und fair gehandelt, zu bekommen für um die 35 Euro unter anderem in Weltläden.

Das kleine, anheimelnde Licht erhellt den dunklen Wohnungseingang und den Flur. Strom aus der Steckdose braucht es dafür nicht, es funktioniert mit Sonnenlicht. Am besten, man beschafft gleich ein Gespann: Während ein Solarlicht auf dem Balkon auftankt, kann das andere die Nacht hindurch leuchten, in jahrelangem treuen Dienst.

Bis jetzt reicht sogar die Wintersonne in den Tagesstunden problemlos aus – nur Minustemperaturen wird die Lampe nicht goutieren, sie tankt die Sonne bei Frost also besser, wenn sie drinnen am Fenster steht. Es gibt natürlich nicht nur das eine Sonnenglas, sondern viele Modelle, manche finden nicht jedermanns Gefallen. So hat der Künstler Olafur Eliasson eine merkwürdige gelbe Blume namens „Little Sun“ entworfen, auch sie fair gefertigt, was an der Optik allerdings nichts ändert.

Einschlägige Händler bieten Dutzende von Tisch- und Hängelampen feil. So kommt die Sonne in die Wohnung, der Geldbeutel wird geschont, das Gewissen auch. Bald ist Weihnachten. Ein kleines Licht schadet nicht.