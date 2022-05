Geht doch! : Wie man hartnäckige Klebereste beseitigt

Die Freischwinger von Thonet waren im Restpostenverkauf sehr günstig und stehen jetzt unter dem Esstisch. Was wir nicht bedacht hatten: dass das Stahlrohr des Gestells hart auf dem Parkett steht, beim Hin-und-her-Rutschen nicht nur laut ist, sondern auch unschöne Schrammen verursachen kann. Filzgleiter mussten also her, um Kratzer auf dem Holz zu verhindern.

Die richtigen Fußbodenschoner zu finden ist eine Wissenschaft für sich. Zunächst haben wir es mit Filzklebern versucht, später mit Filzgleitern zum Anklicken, doch beide Systeme haben auf Dauer nicht überzeugt, da die Schoner schnell verrutschten oder sich abnutzten. Ein Teppich war dann doch die bessere Lösung.

Alternativ zum Feuer den Föhn

Zurück blieben derweil die Klebereste am Stahlrohr, an dem auch noch ein Rest vom Preisschild hartnäckig festsaß. Wir haben es mit diversen Tricks versucht: haben weiche Lappen mit Oliven- und Kokosöl getränkt, auch mit Nagellackentferner. Vielleicht waren wir dabei zu ungeduldig, hätten die Lappen etwas fester draufhalten und Fette sowie Aceton etwas länger einwirken lassen sollen. Jedenfalls klappte es nicht gründlich genug.

So griffen wir zu guter Letzt und mit großer Sorge, die Stühle ins Verderben zu stürzen, zum Feuerzeug. Denn wir hatten gelesen, dass Klebstoff bei gleichmäßig hoher Temperatur wieder flüssig wird und sich dann ebenso gut abwischen lässt wie der Ruß, der entstehen kann. Natürlich sollte man behutsam zur Sache gehen. Bei weniger hartnäckigen Kleberesten reicht sicherlich auch ein Föhn. Das Feuerzeug hat in unserem Fall allerdings sehr gute Arbeit geleistet, und den heißen Tipp geben wir gerne an alle weiter, die sich bisher vergeblich an Kleberesten abgearbeitet haben.