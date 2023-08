Geht doch : Basilikum ernten ohne Ende

Frische Kräuter werten jedes Essen auf – und manche Speise wird sogar erst durch die grüne Zugabe zu einem Gedicht. Zum Beispiel Caprese, der Sommerklassiker aus Italien. Beim Salat aus Tomate und Büffelmozzarella dürfen frische Basilikumblätter auf keinen Fall fehlen – schon allein wegen der Kombination der Farben. Vom Geschmack ganz zu schweigen.

Ebenso gut funktioniert Basilikum im Zentrum anderer Gerichte. Ein paar Blätter davon am Ende der Kochzeit in die Tomatensoße werfen, diese mit Knoblauch und Nüssen pürieren – so schnell hat man ein leckeres Pesto. Basilikum krönt den Sommerdrink aus Gin, Rohrzucker und Limette und gehört unbedingt auf den Salat aus Wassermelone und Fetakäse gestreut.

Ein kleiner Strauch kann Wochen und Monate halten

Der Koch benötigt dafür nur eines: einen nie abreißenden Strom frischen Basilikums. Das heißt aber nicht, dass er jede Woche in den Supermarkt rennen muss, um einen neuen Busch zu kaufen. Es geht auch anders.

Ein kleiner Strauch Basilikum kann nach unserer Erfahrung wochen- und monatelang halten. Dafür muss sein Besitzer nur korrekt ernten. Und das bedeutet nicht Blatt für Blatt. Vielmehr müssen die Kronen der einzelnen Stängel kurz über eine Gabelung von zwei Blättern abgeschnitten werden. Als Schnittstellen sind solche Gabelungen empfehlenswert, an denen oberhalb der großen Blätter zwei winzige neue Keimblätter auf den Durchbruch warten. Durch den Schnitt bekommen sie Licht und Platz.

Zurück bleibt zunächst eine Stelle, die kahl und rasiert aussieht, doch in der Regel wachsen aus der freigelegten Gabelung in den nächsten Tagen gleich zwei (!) neue Stängel nach oben. Wer so vorgeht, vervielfältigt nicht nur die verfügbaren Stängel insgesamt, sondern regt sein Büschlein auch zu stetem Wachstum an.