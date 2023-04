Aktualisiert am

Mobilität in Unternehmen : Geht die Ära der Dienstwagen zu Ende?

Viele Betriebe bieten andere Optionen an als den klassischen Dienstwagen. Die Zahl der Firmenautos steigt aber trotzdem.

Einen Firmenwagen als Teil des Gehalts? In jungen Unternehmen gibt es solche Konzepte nicht. Bild: Domenic Driessen

Es gibt Presseanfragen, da macht die größte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Deutschland kurzen Prozess. Wer wissen will, wie viele Mitarbeiter von PWC einen Dienstwagen fahren und ob das Unternehmen Alternativen dazu anbietet, erhält nur eine knappe Antwort: „Aus Gründen“ könne man „hierzu keine konkreten Antworten geben“. Welche Gründe das sind, sagt PWC trotz Nachfrage nicht.

Kim Maurus Volontärin.

Längst rühmen sich Konzerne nicht mehr ihres Flottenangebots. Der Dienstwagen ist nicht mehr unbedingt ein Lockmittel, geht es ums Anwerben neuer Mitarbeiter. In einigen Branchen gilt er als Relikt aus einer klimaunsensib­len Zeit, in der es noch keine Debatten gab über den Platz- und Luftanspruch von Autos. Auch die Pandemie hat die Mobilität von Mitarbeitern verändert. Schlägt sich das alles in den Mobilitätskonzepten der Unternehmen wieder?