Geflüchtete Designerin : Mode aus der Ukraine

Masha Makarova ist mit ihrer Familie aus Charkiv geflohen. Die Siebenunddreißigjährige will sich in Deutschland mit ihrer Mode eine neue Existenz ­aufbauen.

Wochenlang hat Masha Makarova in Angst gelebt – um ihre Familie und ihre Existenz. Im Juli hat die Ukrainerin mit ihrem Mann und ihrer fünf Jahre alten Tochter ihre Heimatstadt Charkiw verlassen. Zurück blieben Eltern und Verwandte, aber auch ihr kleines Ladengeschäft, in dem sie von ihr kreierte Mode verkauft und sich eine eigene Existenz aufgebaut hatte.

Heute lebt die 37 Jahre alte Makarova mit ihrer Tochter in Obertshausen im Kreis Offenbach. Ihr Mann ist derzeit in Polen, weil der IT-Fachmann dort ohne bürokratische Hürden sofort eine Arbeit annehmen konnte. Ein Schicksal, das derzeit Millionen Familien aus der Ukraine teilen. Nicht alle kommen in Deutschland so gut an wie Masha Makarova. Sie spricht hervorragend Englisch und besucht derzeit einen Deutschkurs. Ihre Tochter hat in Obertshausen einen Betreuungsplatz bekommen und erste Freundschaften geschlossen. Nun sucht die kleine Familie dringend eine eigene Wohnung. Unzählige Telefonate habe sie geführt, bisher ohne Erfolg, sagt Makarova.