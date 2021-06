Gastronomie und Hotellerie : Die Testpflicht ist ein Buchungskiller

Ein warmer Sommertag in Rüdesheim, doch die bekannte Stadt am Rhein ist wie ausgestorben. Kein Kreuzfahrtschiff liegt an einer der 20 Landungsbrücken. Auch der Busparkplatz ist verwaist. Nur vereinzelt flanieren Paare und Familien durch die Drosselgasse.

Oliver Bock Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung für den Rheingau-Taunus-Kreis und für Wiesbaden.



Immerhin bleibt ihnen in der Fußgängerzone jetzt die Maske erspart, weil der Landkreis die entsprechende Allgemeinverfügung für die Zentren von Rüdesheim, Eltville und Idstein nicht mehr verlängert hat. Im Hotel Trapp sitzt Peter Häfner dennoch allein im Gastraum. Und er ist zornig. So zornig, dass er Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) einen offenen Brief geschrieben hat, der in aller Deutlichkeit das Ende aller Grundrechtseinschränkungen fordert.