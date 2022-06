Für 9 Euro um die Welt : Ein Tag in Bamberg

Bamberg besticht durch viele schöne Restaurants, zwischen denen allerhand andere bemerkenswerte Gebäude stehen. Die Restaurants heißen beispielsweise Schlenkerla (Dominikanerstraße 6) oder Hofbräu (Karolinenstraße 7), und sie bieten ebenso ungesunde wie wohlschmeckende regionale Spezialitäten an – sofern man angesichts der überlaufenen Innenstadt überhaupt irgendwo einen Platz bekommt, weshalb Reservieren keine schlechte Idee ist.

Die Sehenswürdigkeiten

Manfred Köhler Ressortleiter der Rhein-Main-Redaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Folgen Ich folge Florian Balke Kulturredakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Zu den zwischen den Restaurants untergebrachten Sehenswürdigkeiten zählen das Alte Rathaus, der Dom und Klein-Venedig, was sich alles mit wenigen Schritten erreichen lässt. Hübsch ist eine Fahrt über den linken Arm der Regnitz mit einer an einem Stahlseil hängenden Fähre, bei deren Betrieb es sich um ein soziales Projekt handelt. Deshalb heißt sie Chance-Jugend-Fähre, sie führt vom Mühlwörth zum Oberen Leinritt. Hingegen muss man vom Bahnhof bis in die Innenstadt ein ganzes Stück laufen und mithin rechtzeitig zurückgehen, damit man den Zug nicht verpasst. Wer nach dem schweren Essen und dem einen oder anderen Bier lieber fahren möchte: Vom Omnibusbahnhof namens ZOB am Rand der Altstadt zum Hauptbahnhof fahren in dichter Folge Linienbusse mit den Nummern 901, 902, 907 und 931 dorthin, sie benötigen nur acht Minuten.

Das Mitbringsel

Na, Rauchbier! Mit dem Apfelwein verbindet es wenig, aber doch eine Eigenart: Man sagt, das zweite Glas schmecke besser als das erste. Das dunkle Rauchbier wurde früher vielerorts in Bamberg gebraut, heute geschieht dies noch in zwei Betrieben. Die Legende sagt, dass es erfunden – oder muss man sagen: entdeckt? – ­wurde, als es einst in einer Brauerei brannte und der Rauch das gelagerte Malz durchzog, der Brauer es sich aber nicht leisten konnte, dies wegzuwerfen, und daraus ein Bier herstellte, das dann wider Erwarten großen Anklang fand.

Mehr zum Thema 1/

Die Reiselektüre

Ja, man kann Tanja Kinkel lesen, wenn man an ihren Geburtsort Bamberg fährt, „Das Spiel der Nachtigall“ zum Beispiel, voller Streit zwischen Staufern und Welfen, Kaisern und jüdischen Ärztinnen. Oder zu E. T. A. Hoffmann greifen, dem Meister aller Genres, dessen „Fräulein von Scuderi“ historischer Roman und Krimi in einem ist. In Bamberg hatte der Jurist und Beamte seine erste Kapellmeisterstelle – ein Traum. Auch wenn er scheiterte. Den Studenten Anselmus im „Goldenen Topf“ lässt er nicht scheitern, sein Held bekommt das ersehnte Leben in der Welt der Phantasie.

Gerade ist die Erzählung mit Illustrationen von Alexander Pavlenko in der Frankfurter Edition Faust für 20 Euro neu erschienen. Am Bamberger Schillerplatz ist dem Mann, der Freuds Erkenntnisse so gekonnt vorwegnahm, dass dieser für das Ausarbeiten seiner psychoanalytischen Begriffe auf Hoffmanns Bücher zurückgriff, ein Museum gewidmet.