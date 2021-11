Fünfziger-Vereinigung : Ein Wundermittel gegen Einsamkeit

Aktualisiert am

Begonnen hat alles mit einer kleinen Annonce. Am 11. April 1868 wurde darin zu einer „Besprechung wegen Feier des Geburtstages aller Fünfzigjährigen im Promenadenhaus“ eingeladen. Was mit der unscheinbaren Anzeige begann, ist seit nunmehr 153 Jahren eine feste Institution in Gießen: die Fünfziger-Vereinigung.

Dort treffen sich Frauen und Männer in ihren jeweiligen Jahrgangsvereinigungen, um Freundschaften zu schließen, die Freizeit gemeinsam zu verbringen oder Hobbys zu pflegen. Mittlerweile gibt es zwar Nachahmer-Organisationen, etwa im benachbarten Wetzlar, aber die Gießener Fünfziger waren nachweislich die Ersten, welche die Idee verwirklicht haben, dem fortschreitenden Alter ein Gruppengefühl entgegenzusetzen.