Frühlingswetter hält an : Strahlender Sonnenschein und bis zu 24 Grad warm

Ob in Hessen, der Pfalz oder auch Nordbayern: Vom weitgehend blauen Himmel lacht auch weiter die Sonne. Die Temperaturen erreichen fast frühsommerliche Werte. Am Dienstag ändert sich am Wetter nur ein bisschen was.

Auch zu Wochenbeginn können sich die Hessen sowie die Menschen etwa auch in Nordbayern, der Pfalz und weiter südwestlich auf frühlingshaftes Wetter freuen. An diesem Montag gibt es tagsüber noch einmal ausgesprochen viel Sonne, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am frühen Morgen sagte. Bei schwachem Wind erreichen die Temperaturen bis zu 24 Grad. Im Bergland sei es mit rund 20 Grad etwas kühler.

In der Nacht auf Dienstag kommen laut DWD dichte Wolken auf, die auch am Vormittag vielerorts bleiben. Gerade in der Nordwesthälfte könne es dadurch etwas kühlere Temperaturen von 19 bis 22 Grad geben. Gegen Mittag lockern die Wolken dann wieder auf. In Südhessen sei es dagegen durchgehend sonnig. „Auch am Dienstag ist es nicht wirklich unfreundlich“, so der Meteorologe.

Viel Sonnenschein und Temperaturen bis zu 24 Grad: So wird das Wetter auch in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Tagsüber gebe es am Montag noch einmal ausgesprochen viel Sonne. Die Temperaturen kämen bei lediglich schwachem Wind an 24 Grad heran. Im Bergland sei es mit 20 Grad etwas kühler. Die dichteren Wolken am Dienstag sorgten für leicht sinkende Temperaturen von 19 bis 22 Grad. In der wolkenlosen Pfalz sei es jedoch mit 24 Grad weiter warm.