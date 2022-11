Frauen in der Politik : Traumberuf Bürgermeisterin

Frau in Männerdomänen: Bürgermeisterin Julia Krügers in ihrer Amtsstube in Schmitten Bild: Helmut Fricke

Was hilft, damit mehr Frauen in die Politik gehen, speziell in die CDU? Eine Bürgermeisterin aus dem Taunus mag den Begriff Quote nicht – und setzt auf Vereinbarkeit und Vorbilder.