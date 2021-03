Frankfurter CDU-Mann Heipertz : „Mit solchen Ideen gehört er nicht in die Partei“

Im Februar noch hatte sich Martin Heipertz um eine Frankfurter Bundestagskandidatur für die CDU beworben. Am Samstag ist er nun bei der umstrittenen „Querdenker“-Demonstration in Kassel aufgetreten. Das löst Empörung aus.

Martin Heipertz, Frankfurter CDU-Politiker, hat mit seiner Rede bei der „Querdenker“-Demo in Kassel am vergangenen Samstag die Parteiführung empört Bild: Marcus Kaufhold

Der frühere Bewerber um eine Frankfurter Bundestagskandidatur der CDU, Martin Heipertz, ist am Samstag bei der umstrittenen „Querdenker“-Demonstration in Kassel aufgetreten. Mit seiner Rede, in der er sich pauschal gegen die Covid-19-Impfung aussprach, zieht er scharfe Kritik aus der CDU auf sich. Der Frankfurter Parteivorsitzende Jan Schneider legte ihm indirekt den Austritt nahe: „Wer solche verqueren Ideen verbreitet, gehört nicht in unsere Partei. Eher zum Arzt.“ Wer „mit Querdenkern, Corona-Leugnern und anderen Verschwörungstheoretikern gemeinsame Sache macht, hat in der Christlich Demokratischen Union nichts zu suchen“, sagte Schneider am Montag der F.A.Z. weiter.

Auf einem Mitschnitt der Demonstration, den der 44 Jahre alte Heipertz am Montag auf Twitter verbreitete, ist zu sehen, wie er sich zunächst unter vereinzelten Buhrufen als langjähriges CDU-Mitglied vorstellte. Er sei „kein Corona-Leugner“, sagte er, zudem habe er die Krankheit selbst überstanden. Er wende sich nicht gegen Hygieneregeln oder Masken und auch nicht gegen digitale Kontaktverfolgung. Als Christ sei er aber „gegen das Impfen“, ließ der frühere Mitarbeiter Wolfgang Schäubles im Bundesfinanzministerium die Demonstranten wissen.