Vor den vier großen Zelten sieht der kahle Erdboden festgestampft aus. „Zusätzlich verdichtet“, erläutert Schimpf, damit bei Regenwetter keine Matschlöcher entstehen. Jungs kicken einen Ball herum, Mädchen spielen Fangen. Männer und ein paar Frauen sitzen auf Plastikstühlen vor den Zelten, nach einer Reihe von grauen Tagen in die Sonne blinzelnd. Sie haben einen sehr langen Weg aus Eritrea, Nigeria, Afghanistan, dem Irak, der Türkei und Syrien auf sich genommen, um hier zu sein.

Zu tun gibt es fast nichts: Eine kurze Schlange steht vor einem Container an, in dem Post abgeholt und Bürokratisches erledigt werden kann. Zu den Essenszeiten setzt sich dreimal am Tag der Tross in Richtung des sogenannten Sozialzelts in Bewegung. Ein Teil davon ist abgetrennt, bei Schmuddelwetter und Kälte eine willkommene Tobefläche für Kinder, so etwas wie ein leerer Indoor-Spielplatz. Plastikplanen trennen davon einen Online-Bereich ab: mehr als ein Dutzend Ladestationen für Handys und Laptops an einem langen Sperrholztisch, an dem junge Männer, blind für alles, was um sie herum geschieht, den Kontakt nach draußen halten.