Organisierter Drogenhandel : 30 Festnahmen nach Rauschgift-Razzia in Frankfurt und Offenbach

Fahndungserfolg für die hessische Polizei im Kampf gegen Drogenkriminalität: Bei einer Razzia in den frühen Morgenstunden wurden 30 Personen vorläufig festgenommen, gegen elf dieser Personen, darunter eine 32 Jahre alte Frau, waren bereits zuvor Haftbefehle erwirkt worden. Die Ermittlungen basieren auf den entschlüsselten Kommunikationsdaten der Telekommunikationsanbieter Encrochat, Sky ECC und Anom.

An dem Einsatz mit Durchsuchungen von 46 Wohnungen und Häusern waren über 700 Polizeibeamte des Hessischen Landeskriminalamts, aller hessischen Polizeipräsidien und der Bereitschaftspolizei beteiligt. 20 Rauschgift- und Geldnotenspürhunde unterstützten den Einsatz, der überwiegend im Bereich der Stadt und des Landkreises Offenbach erfolgte, vereinzelt auch in Höchst im Odenwald und in Frankfurt.

Auch Verdacht der Geldwäsche

Die Staatsanwaltschaft wirft den Beschuldigten organisierten bandenmäßigen und gewerbsmäßigen Rauschgifthandel vor. Mehreren Beschuldigten werden auch die Bildung einer kriminellen Vereinigung und Verstöße gegen das Waffengesetz angelastet. Die Beschuldigten sollen mehr als zwei Tonnen Cannabis aus Spanien in die Bundesrepublik geschmuggelt und anschließend mit hohen Gewinnen weiterverkauft haben. Die Vorwürfe beinhalten auch den Handel mit großen Mengen Kokain und das Betreiben eines Amphetaminlabors, in dem mehrere Hundert Kilogramm Amphetamin produziert worden sein sollen.

Zum Zeitpunkt der Durchsuchung lagerten noch zehn Kilogramm Amphetamin im Labor, ebenso diverse Chemikalien und fünf Kilogramm Amphetaminbase, streckbar auf 50 Kilogramm Amphetamin. Bei einem mutmaßlichen Abnehmer wurden weitere 600 Gramm Amphetamin aufgefunden. Darüber hinaus wurden zwei Kleinplantagen für Cannnabis, über fünf Kilogramm Cannabis, 800 Gramm Kokain, sieben erlaubnispflichtige Schusswaffen sowie Bargeld im hohen fünfstelligen Bereich und diverse Luxusartikel sichergestellt.

Die Ermittlungen erstrecken sich auch auf den Verdacht der Geldwäsche. Zur Abschöpfung der mutmaßlichen Gewinne erwirkte die Staatsanwaltschaft Vermögensarreste in einer Gesamthöhe von über 16 Millionen Euro. Bei der Ermittlung und Beschlagnahme der Vermögenswerte setzte die Polizei neben polizeilichen Finanzermittlern auch Gerichtsvollzieher ein. Hierbei wurden unter anderem 5 Immobilien ganz oder zum Teil mit Arresten belegt. Beschlagnahmt wurden auch 3 Taxen, die seitens der Beschuldigten zur Durchführung der Betäubungsmittelgeschäfte für Kurierfahrten eingesetzt worden sein sollen.