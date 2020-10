Gefährdete Infrastruktur : „Stillstand innerhalb weniger Stunden bei Stromausfall “

In der ersten Corona-Welle hat sich die IT-Infrastruktur in Deutschland weitgehend bewährt. Sind unsere Kommunikationsnetze also wenigstens in dieser Hinsicht virenfest?

Sascha Zoske Blattmacher in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Bisher sind wir mit unserer Informations- und Kommunikationstechnologie in der Corona-Krise tatsächlich relativ gut gefahren. Die Netze waren nicht dramatisch überlastet. Zwar haben sich die Datenmengen anders über den Tag verteilt, aber das hat nicht zu großen Problemen geführt.

Könnte es trotzdem zu Ausfällen der Infrastruktur kommen? Schließlich werden viele Computer von Menschen bedient, und die können sich infizieren.