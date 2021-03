Enttäuschte Forscher : Neue Ideen gegen Corona? Lieber nicht!

Aktualisiert am

Frank Helleis hat den Schritt vom Labor ins Klassenzimmer nicht bereut. Im Herbst hatte der Gruppenleiter am Mainzer Max-Planck-Institut für Chemie ein einfach zu bauendes Abluftsystem für Schulen vorgestellt. Es soll dabei helfen, das Ansteckungsrisiko im Unterricht zu verringern – das nötige Material kostet 250 bis 300 Euro je Anlage. Jetzt berichtet Helleis stolz, dass vermutlich schon mehr als 1000 Räume in Rheinland-Pfalz mit seiner Konstruktion ausgestattet worden seien. In anderen Bundesländern interessiere man sich ebenfalls sehr dafür.

Sascha Zoske Blattmacher in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Auch Alexander Markowetz hatte eine schöne Idee. Zusammen mit seinem Kollegen Martin Hirsch hat der Vertretungsprofessor der Uni Marburg einen „Plan B“ als Ausweg aus der Corona-Pandemie entwickelt: Massenhafte Schnell- und Selbsttests sollen mit einer digitalen Infrastruktur verbunden werden, die es ermöglicht, die Testergebnisse sicher zu dokumentieren. So könnten Handel, Sport und Kultur wieder mehr Freiheiten bekommen.