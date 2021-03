Forschungsprojekt : Was Handy-Akkus mit Wasserknappheit zu tun haben

F.A.Z. Kongress : The Future of Progress

Digitalisierung und Klimawandel stellen nicht nur Architekten und Stadtplaner vor die größte Herausforderung seit dem Beginn der Industrialisierung. Wir werden in Zukunft anders wohnen, anders konsumieren und anders arbeiten müssen. Wie geht es weiter? Ist die Smart City wirklich die Lösung – oder nur ein neues Problem? Was bedeutet „Fortschritt“ in einer Zeit, in der es schon aus ökologischen Gründen nicht mehr um „schneller, weiter, höher, mehr“ gehen kann – aber auch nicht darum, dass alles weniger, kälter, hölzerner und matter wird? Wie müssen wir uns eine optimistische Zukunft in Zeiten von Klimawandel, Nachhaltigkeitsdebatten und Gesundheitskrisen vorstellen?