Appell an Bürger und Kommunen : Wasserspeicher anlegen, Gärten weniger bewässern

Die Trinkwasserversorger in Rhein-Main fordern angesichts des Klimawandels ein Umdenken in den Kommunen. Sie sollen selbst Wasserspeicher schaffen. Aber auch Bürger können etwas tun.

Die Trinkwasserversorger in Hessen fordern von den Kommunen ein Umdenken in der Stadtentwicklung. Sie müssten sich auf die Folgen des Klimawandels mit extremeren Wettersituationen wie heißen und trockenen Sommern und gleichzeitig mehr Unwettern mit zum Teil katastrophalen Folgen einstellen. Die Städte müssten alles dafür tun, „Regenwasser aufzufangen und dort hin zu leiten, wo man es braucht“, sagte Clemens Abel, Betriebsleiter der Mittelhessischen Wasserbetriebe.

Mechthild Harting Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Wasserspeicher sollten angelegt werden, damit im Sommer Bäume und Grünanlagen im öffentlichen Raum nicht mehr wie bisher mit Trinkwasser beregnet und gewässert werden müssten. Dazu gehöre aber auch die Begrünung von Dächern und Fassaden. Die von den Stadtplanern propagierte Nachverdichtung, die Bebauung von Brachen, Gärten und Grünflächen innerhalb der Städte, sei „nicht das Gelbe vom Ei“, warnte Abel. Er fordert eine „wassersensible Stadtentwicklung“.

Sommerlich warm und sehr trocken

Die Versorger sind nach Angaben von Bernd Petermann in den vergangenen beiden heißen und trockenen Sommer an manchen Tagen an ihre Kapazitätsgrenzen gestoßen. Und zwar nicht wegen der generellen Verfügbarkeit von Trinkwasser, sondern weil Leitungen und Vorratsbehältnisse nicht entsprechend verfügbar waren. Auch in diesem Jahr im April, als es schon sommerlich warm und sehr trocken gewesen sei, sei der Wasserbedarf in der Region sprunghaft gestiegen, sagte der Geschäftsführer des Zweckverbands Wasserversorgung Stadt und Kreis Offenbach. Der Klimawandel und die Bevölkerungsentwicklung im Rhein-Main-Gebiet fordere die „Leistungsfähigkeit der technischen Systeme“ heraus.

Mehr zum Thema 1/

Der steigende Bedarf müsse bei der Vergabe von Wasserrechten durch die Regierungspräsidien, also die Nutzung des Grundwassers als Trinkwasserreservoir, berücksichtigt werden. In jedem Fall stünden die Wasserversorger, die sich im Verband kommunaler Unternehmen zusammengetan haben, vor Herausforderungen, um die Trinkwassergewinnung und -verteilung „klimarobuster zu machen“.

Das kostet jedoch Geld. Elisabeth Jreisat, Geschäftsführerin von Hessenwasser, einem kommunalen Zusammenschluss, der große Teile des Rhein-Main-Gebiets mit Trinkwasser insbesondere aus dem hessischen Ried versorgt, sagte, dass allein ihr Unternehmen in den nächsten Jahren mehr als 100 Millionen Euro „in die Stärkung der Systeme“ investiert, dazu zählt der Bau einer zweiten Leitung aus dem Ried in den Ballungsraum. Das hat Konsequenzen für den Preis des Trinkwassers. Derzeit sei dieser im Vergleich zu dem, was andere Konsumgüter kosteten, „unheimlich günstig“. Es gebe allerdings regional große Unterschiede. Mit Blick auf die geplanten Investitionen werden die Preise steigen, so Jreisat. „Aber das wird moderat sein.“

„Muss das jetzt sein?“

Dass bisher nicht nur die Städte, sondern auch viele Bürger großzügig mit Trinkwasser umgehen, zeigt sich für die Wasserversorger an der wachsenden Zahl automatischer Beregnungsanlagen in Gärten sowie an der von Planschbecken und Swimmingpools. An heißen Tagen, wenn die gesamte Versorgung einem Stresstest unterzogen werde, fragt man sich Jreisat zufolge schon: „Muss das jetzt sein?“