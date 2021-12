Verfassungsklagen : Chef des Staatsgerichtshofs schlägt Alarm

Aktualisiert am

Die Corona-Pandemie trägt dem Staatsgerichtshof in diesem Jahr mehr Verfassungsklagen ein als je zuvor. Der Präsident spricht von einer „gefährlichen Parallelwelt“. Und erhebt eine klare Forderung.

Der Präsident des hessischen Staatsgerichtshofs, Roman Poseck, schlägt Alarm. „In unserer Gesellschaft hat sich eine gefährliche Parallelwelt entwickelt“, stellt er in seinem traditionellen Rückblick auf das Jahr fest. Die Grundsätze der Rechtsordnung würden missachtet und durch ganz eigene Maßstäbe ersetzt.

„Demokratisch legitimierte Institutionen verdienen Respekt“, betont Poseck. Die Gerichte wachten zuverlässig über die Krisenbewältigung. „Der Rechtsstaat funktioniert.“ Es bestehe darum nicht der geringste Anlass für Misstrauen oder gar für Widerstand. „Einschüchterungen, Hass und Gewalt gegen Politiker, Polizisten und Journalisten, wie wir sie in diesen Wochen erleben, sind unerträglich“, so Poseck. „Sie bedürfen klarer und unmissverständlicher Antworten der Gesellschaft und des Rechtsstaats.“

Corona als Klage-Treiber

Beim hessischen Staatsgerichtshof, der die Einhaltung der Landesverfassung überwacht, sind nach Posecks Angaben in diesem Jahr 68 Verfahren eingegangen, mehr als je zuvor. Den starken Anstieg gegenüber früheren Jahren führt der Richter „ganz maßgeblich auf Corona“ zurück. Ein Viertel der Verfahren habe die Pandemie betroffen. So habe man beispielsweise Eilanträge von Gas­tronomen und Betreibern von Diskotheken gegen die Verordnungen des Landes zurückgewiesen.

Im Mittelpunkt der Rechtsprechung des Staatsgerichtshofes stand das Normenkontrollverfahren zum Gesetz über das Sondervermögen. Es ermächtigte die Landesregierung, zur Bewältigung der Folgen der Pandemie trotz der Schuldenbremse und ohne die übliche Beteiligung des Parlaments Darlehen von bis zu zwölf Milliarden Euro aufzunehmen.

Juristisches Neuland

Indem der Staatsgerichtshof das Gesetz für verfassungswidrig erklärte, betrat er nach eigenem Bekunden juristisches Neuland. „Wir haben als erstes Verfassungsgericht in Deutschland verfassungsrechtliche Grundsätze für die kreditfinanzierte Bewältigung der Corona-Pandemie aufgestellt“, so Poseck. Man habe mit dem Verfahren besonders zügig Klarheit geschaffen.

Das Festschreiben der Schuldenbremse in den Landesverfassungen und im Grundgesetz habe die Ausgangslage für das Aufnehmen von Krediten grundlegend geändert. Kreditaufnahmen seien seitdem nur noch als Ausnahme unter strengen Voraussetzungen verfassungsrechtlich zulässig. Der Staatsgerichtshof habe mit seiner Entscheidung ausdrücklich nicht an der politischen Debatte darüber teilgenommen, ob und inwieweit die Schuldenbremse einer politischen Korrektur bedürfe. „Diese Fragen liegen nicht in unserer Zuständigkeit“, betont Poseck. „Wir machen nicht Politik, sondern wenden die Verfassung mit ihrem aktuellen Regelungsgehalt an.“

Aber auch andere Verfahren betrafen aktuelle politische Fragen. So wurde der Eilantrag eines Landwirtes wegen des weiteren Ausbaus der A 49 zwischen Kassel und Gießen zurückgewiesen. Der Staatsgerichtshof stellte die Gültigkeit der Landtagswahl fest und wies mehrere Wahlprüfungsbeschwerden zurück.

Im nächsten Jahr befassen sich die Richter beispielsweise mit einer Klage von Städten und Gemeinden gegen das Gesetz „Starke Heimat Hessen“. Mit diesem Programm hilft das Land zwischen 2020 und 2024 Kommunen bei der Digitalisierung ihrer Verwaltung. Die Stadt Frankfurt, die Gemeinde Biebergemünd sowie die Städte Büdingen, Schwalbach am Taunus und Stadtallendorf sehen sich und andere hessische Kommunen in ihrem Recht auf Selbstverwaltung und auf interkommunale Gleichbehandlung verletzt. Zur mündlichen Verhandlung kommt es voraussichtlich im Juni oder im Juli.