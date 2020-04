Hubschrauber im Einsatz : Feuerwehren müssen Bodenfeuer in Wäldern löschen

In Hanau und Wiesbaden sind Feuerwehrleute binnen weniger Stunden zu Einsätzen in nahe Wälder gerufen worden. Dort war es jeweils zu Bränden gekommen. Ein Grund dafür ist klar.

Das Bilderbuch-Frühlingswetter mit strahlendem Sonnenschein über vier Wochen hinweg hat in Verbindung mit dem lebhaften, trockenen Ostwind in diesen Tagen einen für die Forstwirtschaft unangenehmen Nebeneffekt: Die Wälder sind oberflächlich trocken. Herumliegendes Altholz, vor allem Reisig, gerät besonders rasch in Brand. Angesichts dessen mussten Feuerwehrleute zur Wochenmitte in Hessen gleich mehrfach zu Waldbränden ausrücken, in Hanau und nahe Wiesbaden.

So meldete der Revierförster am Mittwochabend einen kleinen Brand in der Nähe des Jagdschloss Platte bei Wiesbaden. Wie das Polizeipräsidium Westhessen meldet, stand dort eine etwa 150 Quadratmeter große Fläche in Flammen. Die Berufsfeuerwehr sei mit einem Löschfahrzeug und zwei Tanklöschwagen gekommen, unterstützt von der Freien Feuerwehr Wehen mit einem Löschfahrzeug.

Mehrfach nahe Fasanerie im Einsatz

Mit vereinten Kräften haben sie das Bodenfeuer nach 40 Minuten gelöscht, wie es im Bericht vom frühen Donnerstagmorgen heißt. Und: „Die Brandursache ist zur Zeit unbekannt.“ Dessen ungeachtet erinnerten Polizei und Feuerwehren in diesem Zusammenhang daran, dass in Zeiten

langer Trockenheit die Waldbrandgefahr erhöht ist.

Zuvor mussten Feuerwehrleute einen etwas größeren Brand in einem Wald nahe Hanau löschen, wie „hr-Info“ meldet. Dort standen demnach 500 Quadratmeter in Flammen. Die Helfer wurden von einem Polizeihubschrauber unterstützt, wie es heißt. Auch in diesem Fall sei die Brandursache offen. Zuletzt hatte es aber schon mehrfach nahe der Fasanerie Klein-Auheim gebrannt.