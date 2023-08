Feuer in Recyclingfirma : Großbrand in Offenbach unter Kontrolle

Ein Großbrand in einer Recyclingfirma beschäftigt die Feuerwehr in Offenbach. Anwohner mussten ihre Häuser verlassen, der Bahnverkehr wurde eingestellt. Inzwischen ist das Feuer unter Kontrolle.

Bis in die Nacht hinein wird sich der Einsatz noch hinziehen: Die Feuerwehr am Tor des Recyclingbetriebs Bild: Lucas Bäuml

Der Großbrand in einer Recyclingfirma unter anderem für Batterien in Offenbach ist unter Kontrolle gebracht. Das Feuer war am Sonntagabend zunächst auf dem Außengelände an Containern ausgebrochen und hatte auf eine Lagerhalle übergegriffen, sagte ein Sprecher der Stadt Offenbach am frühen Montagmorgen. Auch mehrere Explosionen waren zuhören gewesen. Eine weitere Ausbreitung konnte die Feuerwehr verhindern. Bis Mitternacht waren etwa 250 Einsatzkräfte mit dem Löschen der Flammen beschäftigt.

Durch einen plötzlichen Windwechsel atmeten etwa 30 Einsatzkräfte den Angaben zufolge Rauchgas ein. Sie wurden zur Absicherung in ein Krankenhaus gebracht. Verletzt wurde demnach niemand. Die enormen Rauchwolken, die sich am Abend über dem Osten der Stadt ausgebreitet hatten, legten sich im Laufe der Nacht, wie der Sprecher sagte. Vor Ort trete dennoch Rauch auf.

Die Schadstoffmessungen seien alle negativ gewesen, hieß es. Einige Anwohner hätten über brennende Augen und kratzende Hälse und einen starken Geruch geklagt. Dies seien jedoch die üblichen Reizungen, die durch Rauch entstehen könnten, hieß es. Durch das Verbrennen von Batterien auf dem Gelände habe den Messungen zufolge jedoch keine Gefahr bestanden. Es hätten sich keine giftigen Schadstoffe ausgebreitet.

Bahnverkehr eingestellt, Häuser evakuiert

Die Polizei sperrte die Straßen rund um den Einsatzort weiträumig ab. Auch der Fern- und Regionalbahnverkehr wurde eingestellt, wie die Stadt Offenbach mitteilte. Einige Anwohner mussten ihre Häuser verlassen. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Polizei und Feuerwehr wollten die Bevölkerung unter anderem über die Warn-App „HessenWarn“ informieren.

Ein Anwohner sprach in den sozialen Netzwerken von einer Explosion, die am Abend zu hören gewesen sei. Andere Anwohner teilten mit, dass bei der Recyclingfirma auch Batterien in größeren Mengen gelagert würden. In der Bevölkerung war von einem „beißenden Geruch“ die Rede.

Die Ursache für das Feuer ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Brandermittlungen übernommen.