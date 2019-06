Getöteter Regierungspräsident : Festnahme im Fall Lübcke – Spur führt in rechtsextremistische Szene

Aktualisiert am

Festnahme im Fall Lübcke – Spur führt in rechtsextremistische Szene

Im Zuge der Ermittlungen um den getöteten Regierungspräsidenten Walter Lübcke haben Spezialeinheiten der hessischen Polizei in Kassel einen 45 Jahre alten Mann festgenommen. Er soll nach F.A.Z.-Informationen aus dem rechtsextremistischen Milieu stammen.

Walter Lübcke war am 26. Mai tot aufgefunden worden. (Archivbild von 2012) Bild: dpa

Im Fall des getöteten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke führt die Spur nun doch in die rechte Szene. Nach Informationen der F.A.Z. hat die Polizei einen 45 Jahre alten Mann festgenommen, der aus dem rechtsextremistischen Milieu stammen soll. Der Mann befindet sich inzwischen in Haft. Über die weiteren Motive des Mannes wollen Staatsanwaltschaft und Polizei dem Vernehmen nach am Montag weitere Auskunft geben. Über die Festnahme hatten zuvor auch andere Medien berichtet.

Der 65 Jahre alte Lübcke war in der Nacht zum 2. Juni gegen 0.30 Uhr auf der Terrasse seines Wohnhauses in Wolfhagen-Istha entdeckt worden. Er hatte eine Schussverletzung am Kopf und starb kurz darauf. Eine 50-köpfige Sonderkommission unter Leitung des hessischen Landeskriminalamts hatte die Ermittlungen aufgenommen.

Der nun inhaftierte Verdächtige wurde bereits am frühen Samstagmorgen gegen 02.00 Uhr festgenommen. Weiter teilten die Behörden mit: „Die Festnahme erfolgte aufgrund eines DNA-Spurentreffers.“ Weitere Informationen zur Festnahme und zum Stand der Ermittlungen wollen Staatsanwaltschaft und LKA kommende Woche bekannt gegeben.